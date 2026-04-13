Produkcja programu "Sanatorium miłości" opublikowała właśnie zwiastun kolejnego odcinka, który zaskoczył widzów i wzbudził wiele emocji. Największe zamieszanie wywołało wyznanie Ewy, która podczas rozmowy z prowadzącą Martą Manowską przyznała, że jej serce bije nie dla Henryka J., jak dotychczas można było przypuszczać, lecz dla Henryka R.

Zobacz wideo Manowska ujawnia kulisy "Sanatorium miłości" i zdradza, jak podróżuje. Tyle dawniej zarabiała

"Sanatorium miłości". Zwiastun kolejnego odcinka wywołał burzę w sieci

- Który facet ma tutaj coś, co ci się podoba? - zapytała Ewę prowadząca, próbując zrozumieć nagłą zmianę uczuć. - Henryk R. - odparła. Zwiastun pokazuje, że choć Ewa wcześniej obdarowywała pocałunkami Henryka J., to ostatecznie to Henryk R. wybrał ją na randkę, a uczestnicy odcinka wskazali właśnie go jako kuracjusza odcinka. Wcześniej wydawało się, że tworzy dobrą relację z Emilię.

Widzowie mogli więc zobaczyć też momenty wzruszenia. Emilia, prawdopodobnie niezadowolona z rozwoju wydarzeń, zalewa się łzami podczas rozmowy z Martą Manowską. Z kolei Henryk R. pod koniec zwiastuna ukrywa twarz w dłoniach. - Myślisz, że nie umiesz kochać? Nie umiesz... - padło podczas rozmowy z prowadzącą.

"Sanatorium miłości". Widzowie rozczarowani zachowaniem uczestników

Reakcje fanów programu pojawiły się błyskawicznie. Zaroiło się od komentarzy dotyczących decyzji i zachowania uczestników. Jedni krytykowali Henryka za niezdecydowanie, inni zwracali uwagę na kontrowersyjne wyznania Teresy. "Henryk R. nie wybiera kobiet - on je kolekcjonuje, bo boi się, że gdyby został przy jednej, wyszłoby, że nie ma nic do zaoferowania", "Na początku Tereska była moją faworytką. Jakże zwiastun może zmylić... Teraz myślę, że ta niechęć do przytulania to kropla w morzu tego, jaka jest naprawdę..." - pisali.

Najwięcej emocji wywołało jednak zachowanie Ewy i jej zainteresowanie Henrykiem R. "Siedziała mu na kolanach, obejmowała. (...) Więc kiedy Heniek zaczął flirtować z Emilką, Ewka nie była dłużna i wzięła pierwszego lepszego, byle ją adorował" - napisał jeden z internautów. "Zachowanie nastolatki" - dodał kolejny.