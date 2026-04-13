Ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" rozgrzał internet do czerwoności. Z programem pożegnały się dwie pary. Najpierw, w wyniku przegranej dogrywki, parkiet opuścili Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Później ogłoszono, że za tydzień nie zobaczymy również zwycięzców tanecznego pojedynku, Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego. Widzowie 12 kwietnia nie kryli zaskoczenia. W sieci zaroiło się od komentarzy.

"Taniec z gwiazdami". Izabella Miko i Albert Kosiński odpadli z programu. "To jakiś żart?"

- Bardzo bym chciała więcej zatańczyć. Natomiast na tym polega ten program. My żeśmy z siebie dali wszystko. Ja lubię po prostu pozytywne emocje. (...) Widz ma taką moc. My z tym się wszystkim liczyliśmy, biorąc udział w tym programie. Ale cieszę się, że nam się udało zatańczyć tyle, ile nam się udało zatańczyć. Przy tym się dobrze bawiłam - mówiła Izabella Miko w rozmowie z Pomponikiem.

Nie da się ukryć, że eliminacje Miko i Kosińskiego zaskoczyła widzów. Zdecydowana większość uważa, że para nie zasłużyła, by odpaść na tym etapie. "Przygotowane dwa tańce, wygrali w dogrywce, a nikt tego nie docenił. Szkoda... Byli świetni", "To nie jest program o tańcu tylko o popularności! Szkoda że odpadła najlepsza para", "Mimo że to nie była moja ulubiona para ani nawet finałowa trójka, uważam, że szkoda i że to jakiś żart ta edycja", "Może niech następna edycja będzie tylko dla influencerów i może wtedy zacznie liczyć się taniec, bo popularność będą już mieli" - pisali. A Wy co myślicie o werdykcie z ostatniego odcinka? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

Olga Frycz komentuje odpadnięcie Alberta Kosińskiego i Izabelli Miko z "Tańca z gwiazdami"

Głos w sprawie werdyktu zabrała także Olga Frycz. Aktorka, która od dawna śledzi losy swojego partnera w programie i mocno mu kibicuje, ze smutkiem przyjęła informację o odpadnięciu Alberta Kosińskiego i Izabelli Miko. "Szkoda" - napisała pod postem "Tańca z gwiazdami" na Instagramie. CZYTAJ TEŻ: Miko w "Tańcu z gwiazdami" podzieliła się wyznaniem na temat niepłodności. Polały się łzy.