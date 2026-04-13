Anna Popek prowadziła format "Republika wstajemy!". Program zniknął z anteny, a prezenterka postanowiła odejść ze stacji. Widzowie będą mogli oglądać ją na kanale wPolsce24. "Pojawienie się Ani w zespole wPolsce24 to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. (...) Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy nową jakość" - skomentował redaktor naczelny stacji, Jacek Karnowski dla strony wpolsce24.tv. W nowym wywiadzie prezenterka opowiedziała o swoim życiu zawodowym.

W wywiadzie dla Wirtualnych Mediów Anna Popek opowiedziała o szczegółach rozstania ze stacją. Zdobyła się na wymowny komentarz na temat współpracy z Telewizją Republika. "Nadszedł czas na rozstanie i po prostu podjęłam taką decyzję. Każdego pracodawcę wspominam dobrze albo o nim nie mówię – i tak zostawmy" - przekazała prezenterka.

Popek wyjawiła, że otrzymała wiele ciepłych słów od kolegów ze stacji. "Pożegnać się w takiej atmosferze z ludźmi, z którymi się pracowało, to wielka wartość. Niektórzy myślą czasem, że sukces to prestiżowe nagrody, wyróżnienia, ale moim zdaniem sukcesem jest to, gdy wspominają cię dobrze i to w każdym zawodzie" - dodała w rozmowie. Na koniec zwróciła się do kolegów i życzyła im satysfakcji z "trudnej pracy".

W rozmowie ze wspomnianym portalem Anna Popek wspomniała także o pracy w stacji wPolsce24. Prezenterka wyjawiła, że będzie można oglądać ją w programie publicystyczno-politycznym. Jak się okazuje, format trafi na antenę już w maju. "Audycja ma być zgodna z charakterystyką stacji. To będzie format publicystyczno-polityczny, ale z autorskim zacięciem. (...) Obok mnie będzie bowiem drugi prowadzący. Taka koncepcja pozwoli na wyrażanie własnych opinii i na szersze wypowiedzi" - skomentowała Anna Popek.