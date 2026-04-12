"Sanatorium miłości" to popularny program randkowy dla seniorów, w którym uczestnicy szukają uczucia i przeżywają nowe przygody pod okiem prowadzącej Marty Manowskiej. Szósty odcinek dostarczył widzom nie tylko sporej dawki humoru, ale też zaskakujących wyznań. Szczególną uwagę przyciągnęła relacja Emilii i Henryka - co tak naprawdę wydarzyło się między nimi? Uczestnicy mają chyba odmienne cele życiowe...

"Sanatorium miłości" i ciekawa dyskusja na forum. Henryk zaniemówił

Na tym etapie programu wiemy już, że Henryk wpadł w oko Emilii i uczestniczka show TVP chciałaby go poznać lepiej. Czy wybrany przez nią kuracjusz marzy jednak o tej jedynej? Emilia postanowiła omówić ten wątek wśród wszystkich kuracjuszy i prowadzącej, wprowadzając Henryka w lekkie zakłopotanie. - Wcześniej wyznawał mi miłość nie miłość, idziemy razem na kolację, trzymamy się za rękę, po czym idzie do Ewy, ja podnoszę się i mówię 'Heniu ja już wychodzę' - powiedziała uczestniczka. - Widocznie następna dziewczyna jest szykowana na randkę z Heniem. Zabrałam się i wyszłam - oznajmiła kuracjuszom. Henryk śmiał się, ale jednocześnie był lekko zawstydzony.

- Poszliśmy wszyscy razem, a on był tak zaaferowany Ewą, że nawet tego nie słyszał. Ty nie jesteś zainteresowany miłością, ty jesteś zainteresowany życiem - podsumowała gorzko uczestniczka. Henryk nie chciał nawet komentować tego wyznania. Warto zaznaczyć, że słowa Ewy miały jak najbardziej pokrycie z rzeczywistością - w zwiastunie kolejnego odcinka widać, że Henryk zbliży się do Ewy. Dojdzie nawet do pocałunku...

"Sanatorium miłości" jak zwykle jest szeroko komentowane. Co widzowie sądzą o wyznaniu Emilii?

Fani formatu mogą podzielić się odczuciami po każdym odcinku na Instagramie show. Wielu z nich nie oszczędziło Henryka, ale też część z nich jest w szoku z powodu nawiązywania bliskości po krótkim czasie od zapoznania. "Ładnie go wyjaśniła, z klasą, nie obrażając", "Żenada, miłość po tygodniu?", "Nie umiem z tego Henryka, Babiarz na maksa... A te babki dają się dalej łapać" - piszą widzowie formatu. Co sądzicie?