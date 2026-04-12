Już po kilku minutach pożegnali 'Taniec z gwiazdami'. To oni odpadli przez dogrywkę

"Taniec z gwiazdami" podkręca emocje z każdym odcinkiem. Gwiazdy tańczą z rodziną, angażują do promocji show innych celebrytów, a w szóstym odcinku byliśmy z kolei świadkami dogrywki na samym starcie programu. Kto niestety zatańczył jako ostatni? Jurorzy wydali werdykt w pierwszych minutach odcinka.

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Iza Miko i Albert Kosiński, którzy zatańczyli do utworu "Back to Black" Amy Winehouse. Aktorka od razu przyciągnęła uwagę efektowną, czarną, koronkową kreacją, a ich występ szybko rozgrzał publiczność. Następnie zaprezentowała się para z numerem siedem - Kamil Nożyński i Izabela Skierska. To właśnie ich taniec okazał się decydujący - decyzją jurorów musieli pożegnać się z programem. - Ponieważ jest remis to jestem konsekwentna i dogrywkę wygrywa Iza Miko i Albert Kosiński - podsumowała Czarna Mamba.

Co z kolei przekazali inni jurorzy? - Ale zaczynamy program, wow. Rewelacyjne występy oba. dzisiaj kieruje się sercem i do rywalizacji zapraszam Izę i Alberta - powiedział Maserak. Kasprzyk z kolei pochwaliła Nożyńskiego. - Ja w przeciwieństwie do kolegi będę kierowała się rozumem. Bardzo podoba mi się progres, jaki zrobił Kamil - podsumowała aktorka.

- Myślałem, że zamknąłem swoje serce raz na zawsze, ale ty przez taniec i siebie je otworzyłaś. Miłość i pożądanie to rumba i jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy tobie - mówił aktor do tancerki w materiale, co nie uciszyło spekulacji o bliskości tej dwójki. Fani tej pary wiele razy dzielili się swoimi przemyśleniami na temat relacji Nożyńskiego ze Skierską na Instagramie.

"Ale ten pan jest oczarowany Izą", "Czy oni się zauroczyli sobą? Myślałam, że ją pocałuje", "Ale czuć tę chemię... Kamil zaskakuje z odcinka na odcinek! Pięknie", "Bardzo elektryzująca, piękna para", "Ale to było magnetyczne. Pełne chemii i romantyzmu" - takie komentarze mogliśmy przeczytać prawie dwa tygodnie temu.