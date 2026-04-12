W niedzielę, 12 kwietnia, zobaczymy szósty odcinek "Tańca z gwiazdami". Show powraca po dwutygodniowej przerwie spowodowanej świętami wielkanocnymi. Już wiadomo, że motywem przewodnim odcinka będzie internet. Z tego względu na parkiecie pojawią się influencerzy, którzy wspierają uczestników. Zobaczymy m.in. Michała Marszała, Ewę Chodakowską, Jessicę Mercedes czy Kamila Szymczaka. Co ciekawe, prowadzących ma wspierać Mikołaj "Bagi" Bagiński, czyli zwycięzca poprzedniej edycji. Tuż przed odcinkiem wszyscy goście pojawili się na ściance. Zobaczcie, jak się prezentowali.

Zobacz wideo Doda ocenia występ Fabijańskiego. Tak podsumowała jego udział w "TzG"

Te gwiazdy przyszły zobaczyć szósty odcinek "Tańca z gwiazdami". Kto się pojawił?

Przed szóstym odcinek mogliśmy zobaczyć Krzysztofa Stanowskiego wraz z żoną Martą Sosnowską. Para chętnie pozowała do zdjęć. Wiemy, że dziennikarz uczestniczył w realizowaniu nagrań dotyczących promocji programu z Sebastianem Fabijańskim, co aktor relacjonował na Instagramie.



Jessica Mercedes z kolei pokazała się w złotej mini z kowbojkami, a Maria Jeleniewska, która ma na koncie Kryształową Kulę wytańczoną z Jackiem Jeschke, postawiła na jasny brąz. Na widowni pojawił się ponadto Borys Budka z córką, Marcin Paprocki z bukietem różowych róż oraz wspomniany już Bagi w eleganckim połączeniu granatu i czerni. Tego wieczoru studio Polsatu kipiało od znanych nazwisk.

Misheel Jargalsaikhan olśniła na widowni. Postawiła kobiecość i luz w jednym

Aktorka wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2016 roku i partnerował jej wówczas Jan Kliment. Niestety odpadła przed samym finałem, ale zapisała się w pamięci widzów programu jako utalentowana tanecznie gwiazda.



Misheel Jargalsaikhan postawiła 12 kwietnia na stylizację łączącą elegancję z modowym pazurem. Górę stanowiła krótka, skórzana kurtka w odcieniu ciepłego brązu, wiązana w talii – podkreślała sylwetkę i dodała całości charakteru. Pod nią widać było dopasowany top w podobnej tonacji, co stworzyło spójną, minimalistyczną bazę. Dół stylizacji tworzyły jasne, luźniejsze spodnie z obniżonym stanem i lekko sportowym vibe’em, które kontrastowały z bardziej elegancką górą. Całość uzupełniły ostro zakończone, jasne botki na obcasie, które wydłużyły nogi i dodały wyrazistości.