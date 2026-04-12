Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz skupiają się w ostatnich miesiącach przede wszystkim na swoim spektaklu "Siedem". Para chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych kulisami przygotowań do występów, pokazując m.in. swoje taneczne umiejętności. Teraz zakochani postanowili pójść o krok dalej i pojawić się w "Jaka to melodia?". Zaprezentowali przy tym przed widzami wyjątkową choreografię.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Jaka to melodia?". Widzowie mają mieszane odczucia

Para wystąpiła w ostatnim odcinku popularnego muzycznego show. Jak mogliśmy zobaczyć, zatańczyli do piosenki Piotra Cugowskiego "Kto nie kochał", w wykonaniu Bogusia Nawary. Emocjonalna choreografia przypadła do gustu części widzów. "Wielkie brawa. Byłoby cudownie oglądać tę parę systematycznie w telewizji. Są genialni", "Przepięknie jak zawsze", "Ciary! Aga to najbardziej magnetyzująca tancerka w Polsce i Marcin, który mimo tak krótkiego stażu tańczy tak zjawiskowo… Uwielbiam was", "Piękny taniec. Widać w tym emocje i miłość" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy w mediach społecznościowych.

Z drugiej strony pojawiły się jednak też wpisy bardziej krytyczne. "Jednak sztuczne to, on nie nadaje się do tańca", "Szkoda Rogacewicza. Jest zdecydowanie lepszym aktorem niż tancerzem", "Teraz z aktora zrobili tancerza..." - komentowali także inni użytkownicy.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spędzili wspólnie Wielkanoc. Wybrali się w rejs

Kaczorowska i Rogacewicz są przy tym dość aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się także wspólnymi kadrami. Właśnie dzięki nim mogliśmy się dowiedzieć, że tegoroczną Wielkanoc spędzili za granicą. Zakochani wybrali się w rejs wzdłuż Ponta da Piedade, jednego z fragmentów wybrzeża w okolicach Lagos, w regionie Algarve w Portugalii.

"….doczekaliśmy się. Chwila oddechu. Pięknego czasu dla was" - napisała Kaczorowska pod zdjęciami z urlopu. Na fotografiach mogliśmy zobaczyć, jak szczęśliwie spędzają czas na jachcie.