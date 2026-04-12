Pierwszy półfinał "Mam talent!" wywołał prawdziwą burzę w sieci. Widzowie żyli nie tylko występami uczestników, ale przede wszystkim emocjami, jakie towarzyszyły ogłoszeniu wyników. Najwięcej uwagi przyciągnął dziesięcioletni Miłosz Jaskuła, który nie zdołał ukryć wzruszenia i zalał się łzami na scenie. To właśnie jego reakcja stała się powodem do gorącej dyskusji w internecie. Widzowie nie byli zachwyceni.

"Mam talent!". Pierwszy półfinał za nami. Dziesięcioletni uczestnik nie krył łez

W półfinale "Mam talent!" zaprezentowało się wielu uczestników, jednak to finałowe rozstrzygnięcia wzbudziły największe kontrowersje. Do ścisłej czołówki trafili: Miłosz Jaskuła, duet Piotr Iwanicki i Pati Alen oraz Marcelina Runewicz. Decyzją widzów do finału przeszła Marcelina, natomiast o kolejnym miejscu zdecydowali jurorzy. Agnieszka Chylińska i Agustin Egurrola poparli duet, Julia Wieniawa stanęła po stronie Miłosza, a ostateczny głos należał do Marcina Prokopa, który przesądził o awansie Piotra i Pati. Chwilę później kamery uchwyciły ogromne emocje chłopca, który nie krył rozczarowania, choć wciąż ma szansę wrócić do gry dzięki dzikiej karcie. Pomimo tego, dziesięciolatek zalał się łzami. Fani w mediach społecznościowych stwierdzili zgodnie, że występ w takim programie nie powinien być dla dzieci.

Fani grzmią po pierwszym półfinale "Mam talent!". Komentarze na temat wieku uczestnika

W sieci natychmiast zaroiło się od komentarzy pełnych współczucia i krytyki. "Był cudowny, powinien przejść dalej", "Ten bidulek biedny tak płakał przy werdykcie…" - pisali poruszeni widzowie. Pojawiły się też głosy dotyczące udziału dzieci w tego typu programach. "Nie, to nie były 'piękne emocje'. To był moment, w którym ktoś powinien wcisnąć STOP, a nie podkręcać dramaturgię. Trochę wstyd, serio", "Moim zdaniem nie powinno się tego robić dzieciom…" - czytamy w sieci.

Nie zabrakło również próśb o zmianę zasad formatu. "Stop rywalizacji dzieci! Emocje towarzyszące występowi oraz ocenie są za wysokie na takie małe serduszka i taką wrażliwość. Regulamin do zmiany", "Może pora wprowadzić ograniczenia wiekowe. Żal patrzeć na to dziecko" - pisali. Cała sytuacja ponownie rozpaliła debatę o cenie, jaką najmłodsi płacą za udział w telewizyjnych talent show. Co sądzicie?