Pierwszy półfinałowy odcinek 17. edycji "Mam talent" już za nami. Na scenie mogliśmy oglądać występy takich uczestników, jak: Karolina Łobacz, Scorpions, Ancymony, Ilija Med, Marcelina Runewicz, Miłosz Jaskuła, Piotr Iwanicki i Pati Alen, Wiktoria Odrobina, Sebastian Rąpiel, Anna Dell'Art. Ostatecznie widzówie i jurorzy zdecydowali, kto znajdzie się w finale.

To ich zobaczymy w finale. Widzowie zdecydowali

Wśród wszystkich występujących 11 kwietnia uczestników wyłoniono najlepszą trójkę, a byli to Miłosz Jaskuła, Piotr Iwanicki i Pati Alen, a także Marcelina Runewicz. Widzowie mieli okazję głosować i zdecydować, kto z nich powinien znaleźć się w finale. Wybrali Marcelinę Runewicz.

Potem głosowali jurorzy, którzy typowali pomiędzy Miłoszem Jaskułą a Piotrem Iwanickim i Pati Alen. Agustin Egurrola wybrał Piotra Iwanickiego i Pati Alen, tak samo jak Agnieszka Chylińska. Inne zdanie miała natomiast Julia Wieniawa, która zagłosowała na Miłosza Jaskułę. Decydujący głos należał jednak do Marcina Prokopa, który wybrał duet - Piotra Iwanickiego i Pati Alen. To właśnie ich zobaczymy w finale.

Działo się w półfinałowym odcinku "Mam talent". Ten występ wywołał ciarki grozy

Nie da się ukryć, że pierwszy półfinałowy odcinek tej edycji "Mam talent" wzbudził niemałe emocje. Już na samym początku ich nie zabrakło, gdy na scenie pojawiła się Karolina Łobacz. Gimnastyczka wywołała ciarki grozy u wszystkich jurorów, ale to Agnieszka Chylińska była dla niej najbardziej bezlitosna.

- Ja będę szczera. Ja jestem przerażona tym, co tutaj się wydarzyło. Ja miałam problem, żeby w pewnym momencie zidentyfikować, która to fantastyczna dziewczyna z naszego castingu. Mnie się bardzo nie podobał ten cały anturaż, to było straszne. To było coś okropnego. Starałam się skupić przede wszystkim na tobie, natomiast te twoje drgawki, wybacz, to nie jest dla mnie. Dzisiaj spodziewam się występów pozytywnych, pełnych ciepła, a to jest jakiś koszmar. To jest koszmar, wyłączając ciebie jako uczestniczkę, która jak zwykle pokazała klasę. Ale ten anturaż to jest absolutnie nie - grzmiała. Co mówili pozostali jurorzy? Przeczytajcie TUTAJ.