12-latek obrócił wszystkie fotele w "The Voice Kids". Cleo miała jedno zastrzeżenie

11 kwietnia telewizyjna Dwójka wyemitowała ostatni odcinek Przesłuchań w ciemno w bieżącej edycji "The Voice Kids". Przed trenerami zaprezentował się między innymi 12-letni Szymon. Chłopiec obrócił wszystkie fotele, ale później Cleo miała jedną uwagę.

REKLAMA

12-letni Szymon zachwycił trenerów "The Voice Kids". Cleo dała mu ważną wskazówkę

12-letni uczestnik "The Voice Kids" ma już doświadczenie sceniczne. Występuje w musicalach, gra na pianinie i gitarze, a także uczy się gry na perkusji. Marzeniem Szymona jest wystąpienie w musicalu "Hamilton". W programie zaprezentował się z utworem "Drobnostka" z animacji "Vaiana". Wykonanie Szymona spodobało się wszystkim trenerom, którzy szybko obrócili swoje fotele. Cleo zauważyła jednak, że uczestnik show jest wyjątkowo nieśmiały i skromny.

- Na pewno brakuje ci tej pewności siebie. Bo głos masz, skalę masz. Lekcja numer jeden u ciotki Cleo: jak masz się czym chwalić, to się chwal! Pewność siebie jest jak mięsień, trzeba go ćwiczyć - stwierdziła Cleo. Z kolei Tribbs i Blanka podkreślali, że skromność jest zaletą Szymona i nie powinien tego zmieniać. - Według mnie powinieneś zostać taki, jaki jesteś. To, że masz w sobie taką delikatność i skromność, to będziemy u mnie wręcz pielęgnować - podkreśliła Blanka. Ostatecznie Szymon zdecydował, że chce dołączyć do drużyny Cleo.

Dziesięciolatka porwała się na niezwykle trudny utwór. "Jesteś fenomenem!"

W najnowszym odcinku "The Voice Kids" zachwyciła także dziesięcioletnia Lena. Dziewczyna zainspirowała się wielkimi muzycznymi ikonami i w programie zaśpiewała hit "And I'm Telling You I'm Not Going" z musicalu "Dreamgirls".

- Taki wielki głos w takim aniołku. Z jakim spokojem to śpiewałaś, z jaką gracją. Ty wiesz, co robisz, jakie nutki, kiedy stawiasz - skomentowała z oczarowaniem Blanka. - Kocham ten utwór. Uważam, że to jest jeden z najpotężniejszych utworów, jakie można wykonać na scenie, i ty to zrobiłaś! Śpiewasz lepiej ode mnie w moim wieku. Jesteś fenomenem! - wtórowała jej także Cleo. Nowe odcinki "The Voice Kids" są emitowane w każdą sobotę w TVP2 i na VOD TVP o 20:30.