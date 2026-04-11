"The Voice Kids" stało się w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Aktualnie na antenie TVP2 emitowana jest kolejna edycja show. W każdym odcinku trenerzy - Cleo, Tribbs i Blanka, mają trudny orzech do zgryzienia, wybierając najlepszych spośród utalentowanych uczestników. W odcinku z 11 kwietnia na tle innych wyróżni się mocno dziesięcioletnia Lena Kierklo.

REKLAMA

Zobacz wideo 10-latka zaszokowała trenerów „The Voice Kids"!

Lena zaprezentowała przed jurorami utwór Jennifer Hudson - "And I’m Telling You I’m Not Going". Jak się okazało, dziesięciolatka bardzo inspiruje się muzycznymi ikonami, takimi jak Aretha Franklin, Whitney Houston, Jennifer Holliday oraz właśnie wspominana Hudson. Uczestniczka świetnie poradziła sobie z piosenką, zachwycając trenerów. - Taki wielki głos w takim aniołku. Z jakim spokojem to śpiewałaś, z jaką gracją. Ty wiesz, co robisz, jakie nutki kiedy stawiasz - skomentowała z oczarowaniem Blanka.

- Kocham ten utwór. Uważam, że to jest jeden z najpotężniejszych utworów, jakie można wykonać na scenie, i ty to zrobiłaś! Śpiewasz lepiej ode mnie w moim wieku. Jesteś fenomenem! - wtórowała jej także Cleo. Występ Leny Kierklo będziecie mogli obejrzeć już w sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

Do nietypowej sytuacji w "The Voice Kids" doszło w odcinku wyemitowanym 28 marca. Jednym z uczestników był wówczas dziewięcioletni Franciszek Jarzębski. Gdy chłopiec wkroczył na scenę, trenerzy podekscytowali się, słysząc początek piosenki i sądzili, iż zaprezentuje on hit Michaela Jacksona "Will You Be There". Nic bardziej mylnego. Po chwili zaczął śpiewać satyryczną przeróbkę utworu o tytule "Orki z Majorki". - Nieeee - zareagował od razu nieco rozczarowany Tribbs. - Nie wierzę - dodał po chwili trener. Więcej przeczytacie w artykule: "'The Voice Kids'. Myśleli, że usłyszą hit Jacksona. To, co zrobił dziewięciolatek, wprawiło jurorów w osłupienie. 'Nie wierzę'".