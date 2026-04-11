"Kocham Cię, Polsko!" ponownie pojawiło się na antenie TVP na początku marca, a program prowadzi Marzena Rogalska. W odcinku wyemitowanym 10 kwietnia 2026 roku rywalizacja między drużynami była niezwykle wyrównana i przez długi czas żadna ze stron nie mogła zdobyć wyraźnej przewagi. Dopiero jedno z pytań okazało się prawdziwą przeszkodą – zaskoczyło wszystkich i sprawiło, że obie drużyny pozostały bez poprawnej odpowiedzi. Jak zwykle pod fragmentami odcinka na Instagramie nie brakuje opinii widzów. Czy tym razem byli surowi jak ostatnio?

Zobacz wideo Krzan ma wciąż dobry kontakt z Kammelem. Co na to jej partner?

"Kocham Cię, Polsko!" oczami widzów. Jeden z aktorów skradł show

Zacznijmy od składów piątego odcinka, które przecież robią całą robotę. W zespole Michała Koterskiego wystąpili Maja Todd, Ewa Jakubiec oraz Maja Klajda. Natomiast drużynę Filipa Gurłacza tworzyli Antoni Królikowski, Liroy i Kazimierz Mazur. Jak zwykle nie zabrakło śmiechu, ironii oraz zakłopotania. Zagadnienia z odcinka nie były oczywiste.

Jak jednak całość ocenili widzowie? Okazuje się, że byli o wiele mniej krytyczni niż po porzedniej odsłonie formatu. Doceniono także zaangażowanie znanego aktora."Świetny odcinek, super goście szczególnie pan Królikowski", "Panowie walczyli dzielnie, gratulacje", "Świetnie wypadłyście dziewczyny! Oglądałam", "Cudny śpiew", "Mam nadzieję że będzie jeszcze jeden sezon I że będą dokładnie w takim samym składzie" - czytamy komentarze. Pojawił się przytyk o hałas w programie, ale jak wiadomo - na planie jest mnóstwo emocji i muzyki. "Tylko niech Misiek tak nie wyje" - napisała jedna z widzek TVP.

Marzena Rogalska wieczory spędza w "Kocham Cię, Polsko!", a poranek wita z Nowickim. To powiedziała o tej współpracy

Dziennikarka i Łukasz Nowicki zostali nagrodzeni podczas gali Jupitery Roku Plotka w kategorii Supernowa TVP. Rogalska odebrała nagrodę i przemówiła na naszej gali, nawiązując do współpracy z dziennikarzem. - Tak się złożyło, że mamy to szczęście z Łukaszem Nowickim - od którego was bardzo gorąco pozdrawiam - że lecimy na skrzydłach na "Pytanie na śniadanie". (...) My oboje jesteśmy bardzo temperamentni, takie są nasze poranki. Ale naszym paliwem rakietowym jesteście wy, nasi fani, widzowie "Pytania na śniadanie" i to wam dziękujemy za to, że wpuszczacie nas do swoich domów, że chcecie z nami pić poranną kawę. Dziękujemy za zaufanie - przekazała radośnie.