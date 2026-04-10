13 grudnia 2024 roku Telewizja Polska wyemitowała głośny reportaż pt. "Arcydzieło Rydzyka". W materiale dziennikarze badali kontrowersje wokół budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu, finansowanego z pieniędzy publicznych. Niedługo później do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły wpływać skargi ze środowiska Radia Maryja. - W tym reportażu w całkowicie fałszywy sposób przedstawiono dzieło ojca Tadeusza Rydzyka w postaci Muzeum "Pamięć i Tożsamość" - ocenił ówczesny przewodniczący KRRiT Maciej Świrski. Na TVP nałożono karę w wysokości 145 tys. zł. Stacja postanowiła złożyć odwołanie. 10 kwietnia zapadła decyzja w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Telewizja Polska nie zapłaci kary za materiał o Rydzyku?

"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie Telewizji Polskiej w sprawie kary w wysokości 145 tys. złotych nałożonej na nadawcę przez przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego po emisji reportażu 'Arcydzieło Rydzyka' w "Raport specjalny"" - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Dział Komunikacji Korporacyjnej Telewizji Polskiej. Sąd uznał, że reportaż był przejawem "dopuszczalnej debaty publicznej i nie narusza przepisów ustawy o radiofonii i telewizji". Wyrok nie jest prawomocny

"Omawiana kara nałożona na Telewizję Polską przez Macieja Świrskiego to kolejna decyzja przewodniczącego KRRiT, którą sąd uznał za bezpodstawną. Podobna sytuacja dotyczy m.in. przekazywania środków z abonamentu na depozyt sądowy - również w tych sprawach sądy konsekwentnie wydają postanowienia o odmowie przyjęcia środków i braku podstaw do składania takich wniosków" - dodano w dalszej części oświadczenia.

Czym jest Muzeum "Pamięć i Tożsamość"?

Jak czytamy na stronie obiektu, Muzeum "Pamięć i Tożsamość" ma za zadanie "promować historię Polski, polskie dziedzictwo oraz kultywować idee wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej". To także okazja do "swoistej podróży w poszukiwaniu bycia 'sobą' i odnalezienia korzeni, prowadzącej przez proces zdobywania wiedzy, dojrzałości, wglądu w siebie, historię, kulturę, wartości". Muzeum zostało utworzone w 2018 roku.