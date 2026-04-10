Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta powiedzieli sobie "tak" na planie czwartego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para cieszyła się ogromną sympatią wśród widzów. Po eksperymencie kontynuowali swój związek i doczekali się syna - Franka. Fani nie kryli zaskoczenia, gdy niedługo po narodzinach chłopca Oliwia i Łukasz przekazali, że zdecydowali się rozwieść. Co więcej, po rozstaniu ich relacje nie układały się najlepiej. Nic więc dziwnego, że gdy na najnowszych nagraniach Oliwii internauci zobaczyli ją w towarzystwie Łukasza, oniemieli. Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła odnieść się do całego zamieszania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Relacja Oliwii i Łukasza wróciła na właściwe tory?

Byłe małżeństwo od jakiegoś czasu nagrywa wspólne filmiki, na których ogląda nowy show TVN - "Skok na głęboką wodę". Pod nagraniami za każdym razem pojawia się mnóstwo komentarzy. "W szoku to jestem ja. Nie wiem, co mnie w większe osłupienie wprawiło, wy na jednej kanapie czy tamten program. Fajnie!", "Wy razem to dla mnie miłe zaskoczenie" - pisali fani pary. Pojawiło się też mnóstwo pytań o to, jak obecnie wyglądają relacje Oliwii i Łukasza. Była uczestniczka "Ślub od pierwszego wejrzenia" postanowiła zabrać głos na ten temat.

- Widzę, że to, co was najbardziej nurtuje, to niekoniecznie sam fragment, a to, jak to się stało, że ja razem z Łukaszem siedzimy na jednej kanapie. I pytacie, czy to AI, czy to cud? Ten film to trzy minuty, a droga przez pięć lat była niekiedy naprawdę wyboista i kręta - zaczęła na nagraniu Oliwia.

We wpisie dodała, że zarówno ona, jak i Łukasz weszli do programu z ogromnym bagażem, o którym nikt nie miał pojęcia. "To on determinował każdy trudny moment, który nastąpił później. Już od pierwszej sekundy naszego 'tak' przed kamerami. Nie sposób jednak opowiedzieć o tej pięcioletniej drodze w jednej, krótkiej rolce. Piszecie, że chcecie wiedzieć więcej, a ja, szczerze mówiąc, sama nie wiem, od czego miałabym zacząć" - napisała. To jednak nie wszystko.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia opowie o relacji z Łukaszem?

Oliwia postanowiła zapytać swoich fanów, czy potencjalne treści na temat odbudowy jej relacji z Łukaszem byłyby dla nich interesujące. "Czy to, o czym piszę, jest wam bliskie? Czy wierzycie, że da się w końcu odłożyć ten bagaż z przeszłości i zacząć żyć bez jego ciężaru?" - zastanawiała się w poście. Wygląda na to, że zdecydowana większość jej obserwatorów nie może się doczekać kolejnych nagrań. "Tak! Bardzo czekamy", "Jestem ciekawa, co się wydarzyło. Czekam z niecierpliwością", "Tak! Opowiedz. Może komuś tez pomoże" - pisali.