Anna Popek to dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od lat związana z programami informacyjnymi i rozrywkowymi. Widzieliśmy ją w wielu formatach TVP od 1999 roku. Spędziła u publicznego nadawcy więcej niż 20 lat kariery. Następnie Popek przeniosła się w TV Republika w 2024 roku. Stacja poinformowała na początku kwietnia 2026 roku o zakończeniu emisji porannego programu "Republika wstajemy!", który współprowadziła właśnie Popek. Stacja zdecydowała się zmienić kierunek i skoncentrować na tematyce politycznej oraz aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych. W mediach głośno o przełomie w sferze zawodowej dziennikarki.

Anna Popek odeszła z TV Republika. Powody jej decyzji wychodzą na jaw

Prezenterka szybko znalazła nowe zawodowe miejsce i wkrótce pojawi się na antenie wPolsce24. Nie mówiła jednak za wiele o tym, dlaczego zdecydowała się zakończyć pracę w poprzedniej stacji. Ten wątek został zbadany przez Plejadę.

Kulisy jej rozstania z TV Republika nie są jednak przypadkowe. Jak ustalił portal, sytuacja w redakcji od dłuższego czasu była trudna. - Sytuacja w stacji od dłuższego czasu była trudna. Mówiło się o długach, a to zaczęło przekładać się na wszystko - od organizacji pracy po nastroje wśród ludzi. Do tego dochodzi fakt, że program śniadaniowy, który współprowadziła Anna Popek, nie oglądał się jakoś specjalnie. Widzowie Republiki stawiają przede wszystkim na politykę i to właśnie chcą oglądać - przekazał informator.

Anna Popek dłużej myślała nad opuszczeniem TV Republika? W tle problemy z pensjami

Jak wynika z ustaleń portalu, Popek z czasem zaczęła mieć coraz więcej wątpliwości, czy chce dalej wiązać swoją przyszłość ze stacją. - Anna doszła do wniosku, że to już nie jest miejsce dla niej. Atmosfera na korytarzach była i nadal jest bardzo napięta, co jej się nie podobało. To nie był klimat, w którym chciała dalej pracować - przekazano.

Znaczenie miały również kontrowersje dotyczące kwestii finansowych. - Dochodziły do niej słuchy o problemach z wypłacaniem pensji pracownikom. Nie chciała być z tym kojarzona, dlatego zdecydowała się odejść i zmienić miejsce pracy - przekazano. W efekcie zmiana barw zawodowych była naturalnym krokiem, a przejście do nowej stacji nie stanowiło większego zaskoczenia. - wPolsce24 bardzo chętnie przyjmuje takie nazwiska jak Anna Popek. To dla nich duże wzmocnienie, więc jej przejście było w zasadzie formalnością - podsumowało źródło. Co sądzicie?