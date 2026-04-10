W najnowszym odcinku programu "The Voice Kids" emocje będą nie tylko na scenie. Ostatnie przesłuchania w ciemno to moment, w którym uczestnicy walczą o miejsce w drużynach trenerów, ale jak się okazało, także jurorzy mają swoje poruszające historie. Jedną z nich postanowiła opowiedzieć Blanka Stajkow.

"The Voice Kids": kulisy nagrań. Szokujące wyznanie Blanki

W przerwie między występami trenerka niespodziewanie zeszła na temat zdrowia. Przyznała, że zmaga się z bardzo poważną alergią pokarmową. - Mam uczulenie na ryby – wyznała, czym zaskoczyła pozostałych trenerów. Na jej słowa szybko zareagowała Cleo. - A to dlatego wczoraj łosośka nie zjadłaś! - zauważyła gwiazda. Blanka doprecyzowała jednak, że jej przypadłość jest znacznie groźniejsza niż typowa nietolerancja. Organizm reaguje u niej na produkty pochodzące z wody w sposób skrajny.

- I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram - powiedziała wprost. Dopytywana przez Tribbsa i Cleo, przyznała, że w razie kontaktu z alergenem konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Najbardziej dramatyczna sytuacja wydarzyła się podczas jej zagranicznego wyjazdu. - Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać – wspominała. Dodała, że po spożyciu ryby bardzo puchnie.

"The Voice Kids" wylansowało wiele nazwisk. Zapytaliśmy Blankę o Węgiel

Podczas eventu Hdrey zapytaliśmy wokalistkę, czy młodzi uczestnicy z "The Voice Kids" są emocjonalnie gotowi na start kariery w tak wczesnym wieku. Blanka przyznała, że to kwestia bardzo indywidualna. Podkreśliła jednak, że ogromne znaczenie ma zaplecze, jakie daje program i bliscy.

- Myślę, że nie ma nigdy dobrego momentu. U każdego jest różnie. Natomiast jeśli dzieciaki są pod dobrą opieką rodziców, dobrą opieką produkcji naszego programu, to jest bardzo dobry outlet na spełnianie swoich marzeń – dodała trenerka "The Voice Kids".

Program "The Voice Kids" zbliża się do kolejnego etapu. Już w najbliższym odcinku 11 kwietnia w TVP2 trenerzy ostatecznie skompletują swoje drużyny, a widzowie zobaczą dalszą rywalizację w Bitwach i Sing Offach, które wyłonią finalistów tej edycji. Kolejny odcinek już o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.