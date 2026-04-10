Wiadomo, do jakiej stacji przechodzi Anna Popek. Ujawniono szczegóły

TV Republika przeprowadziła wielkie zmiany. Stacja zrezygnowała z porannego formatu z Anną Popek w roli głównej. Prezenterka postanowiła zakończyć współpracę z nadawcą. "8.04 2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program 'Republika wstajemy!' i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika" - przekazała w mediach społecznościowych. Zwróciła się także do widzów. "Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!" - skwitowała. Jakie ma plany?

Anna Popek w stacji wPolsce24. Ujawniono szczegóły. "Powód do dużej satysfakcji"

Anna Popek oficjalnie dołącza do stacji wPolsce24. Nadawca przekazał tę informację za pośrednictwem strony internetowej. "Zespół redakcyjny stacji wzmocni uwielbiana przez liczne grono widzów Anna Popek! (...) Transfer Anny Popek do wPolsce24 stanowi kolejny krok w strategii wzmacniania oferty programowej stacji. Niedawno szeregi wPolsce24 zasilił Łukasz Jankowski" - czytamy. Telewizja wkrótce przekaże datę debiutu prezenterki oraz informacje o programach z jej udziałem.

Transfer Anny Popek skomentował redaktor naczelny stacji, Jacek Karnowski. Nie szczędził pochwał w kierunku prezenterki. "Pojawienie się Ani w zespole wPolsce24 to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. (...) Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy nową jakość" - czytamy na stronie wpolsce24.tv.

Dziennikarz TV Republika zabrał głos. "Atmosfera jest ponura"

Portal Wirtualne Media skontaktował się z dziennikarzem TV Republika. Ponoć w redakcji panuje gorszy nastrój. "Atmosfera jest ponura, bo odchodzą fajni ludzie, a zostają... To się przekłada na zaplecze. Masa problemów i zero komunikacji. Anna Popek to gwiazda. Nie da się zrobić anteny bez gwiazd tego pokroju. Ona dbała o dykcję innych, pomagała innym, uczyła telewizji" - przekazał dziennikarz.