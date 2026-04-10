W czwartek, 9 kwietnia, odbyła się gala On Air Music Awards 2026, transmitowana na antenie TVN. Podczas wydarzenia wręczono nagrody artystom i twórcom utworów, które w minionym roku najczęściej gościły na antenach radiowych. Na scenie wystąpili także czołowi polscy wykonawcy, tacy jak Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Doda, Maryla Rodowicz, zespół Feel i Oskar Cyms. Gala obfitowała w emocjonujące występy, a jak to bywa przy wydarzeniach na żywo, nie zabrakło też niespodziewanych momentów ze strony prowadzących.

Zobacz wideo Czerwik o stylu Nawrockiej. Ma jasne zdanie

On Air Music Awards 2026. Prezenter Eski Rock zażartował z Karola Nawrockiego. Chodzi o głośną wypowiedź prezydenta

Na gali nie zabrakło także przedstawicieli Eski Rock. Podczas wręczania nagrody w kategorii "Rock i muzyka alternatywna" Dawid Zygmunt, występujący u boku Sandry Hajduk-Popińskiej (Antyradio), pozwolił sobie na żartobliwe nawiązanie do słów Karola Nawrockiego. - Zapraszamy też do Radia Eska Rock… Dość tej autopromocji, bo zaraz zaczną mi krzyczeć słynne "panie redaktorze, pan się ogarnie". Ale skoro jesteśmy w TVN-ie… - wypalił, jasno odnosząc się w ten sposób do niedawnej wymiany zdań prezydenta Polski z dziennikarzem TVN24, Mateuszem Półchłopkiem .

Karol Nawrocki ostro zareagował na słowa dziennikarza. "O co pan chce spytać?"

Przypomnijmy, że do nerwowej dyskusji prezydenta i dziennikarza doszło w Przemyślu podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Pod koniec spotkania Mateusz Półchłopek zwrócił się do Nawrockiego. - Czy panu nie przeszkadza zażyłość Orbana z Putinem? - zapytał dziennikarz TVN24. Prezydent wyraźnie zdenerwował się po tych słowach i wycelował palcem w Mateusza Półchłopka. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Zrobiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski - grzmiał. Na tym jednak nie koniec. - Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia - skwitował.