Gala On Air Music Awards 2026 to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które po raz kolejny jednoczy wszystkie stacje radiowe we wspólnej inicjatywie. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 9 kwietnia w katowickim Spodku, a widzowie mogą śledzić transmisję na żywo od godziny 20:50 na antenie TVN. Na miejscu pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, w tym Roksana Węgiel, która nie tylko wystąpiła na scenie, ale również przyciągnęła uwagę efektowną stylizacją.

Zobacz wideo Blanka szczerze o "The Voice Kids" i "TzG". Zapytaliśmy o karierę Węgiel

Roksana Węgiel zachwyciła na On Air Music Awards 2026. Srebrna suknia przyciągała spojrzenia

Roksana Węgiel na gali zaprezentowała się w efektownej, wieczorowej stylizacji, która od razu rzuca się w oczy. Piosenkarka postawiła na długą, dopasowaną suknię w odcieniu srebra, wykonaną z błyszczącego materiału. Kreacja miała gorsetową górę bez ramiączek, z wyraźnie zarysowanym dekoltem w kształcie serca, co podkreślało sylwetkę i dodawało całości elegancji.

Suknia dość mocno opinała figurę, rozszerzając się subtelnie ku dołowi i tworząc delikatny tren. Wysokie rozcięcie z tyłu eksponowało nogi i dodało stylizacji lekkości. Całość uzupełniły srebrne sandałki na wysokim obcasie oraz biżuteria - wyraziste kolczyki, które współgrały z połyskującą tkaniną. W kwestii fryzury wokalistka postawiła na jeden z najmodniejszych trendów. Gładko ułożone włosy, które miękko opadały falami na ramiona, dodały całości elegancji. Zdjęcia stylizacji Roksany Węgiel zobaczycie w naszej galerii:

Izabella Krzan i Sandra Hajduk-Popińska postawiły na szarość

Na ściance mogliśmy także zobaczyć stylizację prowadzącej wydarzenie, Izabelli Krzan, która zaprezentowała się w szarym, dzianinowym zestawie. Na podobną, stonowaną kolorystykę postawiła także Sandra Hajduk-Popińska. Dziennikarka wybrała sweter w zestawieniu z czarnymi, eleganckimi spodniami oraz skórzaną kurtką, a całość dopełniła przyciągającą wzrok biżuterią. Wspomniane stylizacje zobaczycie w naszym artykule: Krzan w szarościach, a Doda w wyjątkowych koronkach. "W sukni wykorzystano deadstocki".