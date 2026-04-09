"Milionerzy" w czwartkowy wieczór rozpoczęli się od kontynuowania gry. Niestety, uczestnik poległ, odpowiadając na pytanie dotyczące zagranicznych autostrad. Szybko nadeszła kolej pani Renaty z Zamościa, która zajmuje się między innymi wynajmowaniem lokali pod usługi oraz dla turystów. Sprawdźcie, z czym mierzyła się podczas teleturnieju.

"Milionerzy" i haczyk na wstępie. Poszło o słowo "dzień"

Pierwsze pytania były proste i oczywiste dla uczestniczki. Niestety, odpadła na pytaniu dotyczącym celownika. "Jak brzmi rzeczownik "dzień" w celowniku liczby pojedynczej? 'Bądź aktywny, rzuć wyzwanie każdemu...": A. dniu B. dniem C. dniowi D. dzień". Uczestniczka wskazała błędnie odpowiedź A. Poprawną odpowiedzią okazał się wariant C. dniowi, co bardzo zaskoczyło panią Renatę. Musiała opuścić grę z dwoma tysiącami złotych.

W dalszej części programu nie zabrakło pytania o popularny zwrot, sport oraz Morze Martwe i popularnego muzyka. "Utwór 'Zakochałem się pod apteką' Taco Hemingwaya trafił pod lupę: A. Izby Lekarskiej, B. Inspektoratu Farmaceutycznego, C. Inspektora Sanitarnego, D. Rzecznika Praw Pacjenta". Okazało się, że Hubert Urbański słucha artysty. Uczestnik zapytał go o pomoc, korzystając z koła ratunkowego. Gospodarz teleturnieju nie wiedział jednak, o jaki wariant chodzi. Wskazano finalnie odpowiedź B., która okazała się poprawną odpowiedzią. Uczestnik mógł odetchnąć i kontynuować grę. Po kolejnym pytaniu pan Maciej zgarnął 25 tys. złotych i wiemy, że będzie kontynuował grę w kolejnym odcinku.

W tym artykule wspominaliśmy, że gospodarz teleturnieju opublikował na Instagramie zdjęcia z planu świątecznego odcinka "Milionerzy", w którym pojawiły się twarze Polsatu, m.in. Aleksandra Filipek, Aleksander Sikora oraz duet z "Ninja vs. Ninja" - Jerzy Mielewski i Łukasz Jurkowski. Uwagę fanów szczególnie przykuł jednak wygląd samego Urbańskiego. 60-latek zaprezentował się w nowej, odświeżonej fryzurze typu french crop - z krótszymi bokami i wyraźną grzywką opadającą na czoło. Podobne cięcie nosi ostatnio także Dawid Podsiadło. W ostatnim odcinku widzieliśmy jednak Urbańskiego w dotychczasowej fryzurze.