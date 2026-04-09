Podczas gali On Air Music Awards 2026 rozdane zostaną nagrody dla artystów i twórców utworów, które najczęściej rozbrzmiewały na antenach stacji radiowych w minionym roku. Internauci mogli wybierać zwycięzców w wielu kategoriach - m.in. artysta i artystka roku oraz przebój roku. Tego wieczora na scenie wystąpią także największe polskie gwiazdy - w tym m.in. Roxie, Dawid Kwiatkowski, Doda, Maryla Rodowicz, zespół Feel oraz Oskar Cyms. Jak przy każdym ważnym wydarzeniu, zaproszeni zachwycili kreacjami.

Gala On Air Music Awards 2026. Gwiazdy olśniły na ściance

Prowadząca imprezę Izabella Krzan pojawiła się na ściance w szarym, sweterkowym komplecie, który zestawiła z czarnymi dodatkami - biżuterią oraz klasycznymi szpilkami. Na nieco szarości zdecydowała się również Sandra Hajduk-Popińska. Dziennikarka pozowała w sweterku, czarnych, eleganckich spodniach oraz skórzanej kurtce. Uwagę przykuwała również ciekawa biżuteria. W nietypowej kreacji zaprezentowała się też wokalistka Kaeyra. Młoda gwiazda pojawiła się na gali we wzorzystym zestawie - bluzce z długim rękawem oraz spodniach, które zestawiła z czerwonymi szpilkami.

Stylizacja Dody wyróżniła się na tle innych. "Stworzona z artefaktów pamięci"

Wśród zaproszonych na galę znalazła się również Doda. Piosenkarka przybyła na wydarzenie w białej, koronkowej sukni projektu Roberta Czerwika. Projektant zdradził Plotkowi, że kreacja ta jest dość wyjątkowa - wszystko przez fakt, iż miała zostać "stworzona z artefaktów pamięci". - Ta wyjątkowa realizacja powstała w całości w duchu upcyclingu i świadomej mody. Projekt został zbudowany z istniejących już elementów tkanin i materiałów o własnej historii, które zyskały nowe życie w autorskiej formie. W sukni wykorzystano również deadstocki, czyli tkaniny odzyskane z zamkniętych fabryk oraz archiwalnych magazynów produkcyjnych - wyjaśnił Czerwik.

Projektant podkreślił, jakie przesłanie miała za sobą nieść suknia wokalistki. - Każdy z użytych komponentów niesie ze sobą ślad czasu i pamięci, tworząc opowieść o transformacji, dziedzictwie i odpowiedzialnym projektowaniu. To realizacja, która łączy rzeźbiarską formę z ideą świadomej mody, podkreślając wartość ponownego wykorzystania materiałów oraz twórczego dialogu z przeszłością - skomentował znawca mody.