Podczas gali On Air Music Awards 2026 rozdane zostaną nagrody dla artystów i twórców utworów, które najczęściej rozbrzmiewały na antenach stacji radiowych w minionym roku. Internauci mogli wybierać zwycięzców w wielu kategoriach - m.in. artysta i artystka roku oraz przebój roku. Tego wieczora na scenie wystąpią także największe polskie gwiazdy - w tym m.in. Roxie, Dawid Kwiatkowski, Doda, Maryla Rodowicz, zespół Feel oraz Oskar Cyms. Jak przy każdym ważnym wydarzeniu, zaproszeni zachwycili kreacjami.
Prowadząca imprezę Izabella Krzan pojawiła się na ściance w szarym, sweterkowym komplecie, który zestawiła z czarnymi dodatkami - biżuterią oraz klasycznymi szpilkami. Na nieco szarości zdecydowała się również Sandra Hajduk-Popińska. Dziennikarka pozowała w sweterku, czarnych, eleganckich spodniach oraz skórzanej kurtce. Uwagę przykuwała również ciekawa biżuteria. W nietypowej kreacji zaprezentowała się też wokalistka Kaeyra. Młoda gwiazda pojawiła się na gali we wzorzystym zestawie - bluzce z długim rękawem oraz spodniach, które zestawiła z czerwonymi szpilkami.
Wśród zaproszonych na galę znalazła się również Doda. Piosenkarka przybyła na wydarzenie w białej, koronkowej sukni projektu Roberta Czerwika. Projektant zdradził Plotkowi, że kreacja ta jest dość wyjątkowa - wszystko przez fakt, iż miała zostać "stworzona z artefaktów pamięci". - Ta wyjątkowa realizacja powstała w całości w duchu upcyclingu i świadomej mody. Projekt został zbudowany z istniejących już elementów tkanin i materiałów o własnej historii, które zyskały nowe życie w autorskiej formie. W sukni wykorzystano również deadstocki, czyli tkaniny odzyskane z zamkniętych fabryk oraz archiwalnych magazynów produkcyjnych - wyjaśnił Czerwik.
Projektant podkreślił, jakie przesłanie miała za sobą nieść suknia wokalistki. - Każdy z użytych komponentów niesie ze sobą ślad czasu i pamięci, tworząc opowieść o transformacji, dziedzictwie i odpowiedzialnym projektowaniu. To realizacja, która łączy rzeźbiarską formę z ideą świadomej mody, podkreślając wartość ponownego wykorzystania materiałów oraz twórczego dialogu z przeszłością - skomentował znawca mody.