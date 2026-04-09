TV Republika zapowiedziała zmiany w ramówce, które wejdą w życie od 13 kwietnia. Wiadomo już, że z anteny zniknie poranny program "Republika wstajemy!", a w związku z tym widzowie nie zobaczą już Anny Popek w roli prowadzącej.
Decyzja stacji ma związek z nową strategią programową - TV Republika chce skupić się w większym stopniu na "twardej polityce i bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych". Program "Republika wstajemy!" prowadziły wcześniej takie osoby jak Anna Popek, Rafał Patyra i Mateusz Nowak.
Anna Popek poinformowała o swoim odejściu w mediach społecznościowych. "Wczoraj 8.04 2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program 'Republika wstajemy!' i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika" - przekazała. W dalszej części wpisów zwróciła się do widzów. "Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!" - zakończyła.
Fani szybko zareagowali na wiadomość Anny Popek. "Czekam z niecierpliwością na dalsze informacje", "Gdzie teraz będzie można panią medialnie widywać?", "Dlaczego?" - dopytywali.
Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni przed tą informacją Anna Popek udzieliła wywiadu Plejadzie. Prezenterka ujawniła wówczas, że zakończenie śniadaniówki oznacza dla niej zmiany zawodowe. - Z tego, co wiem, to szefostwo szykuje zmianę formatu. Będzie zmieniony w jakąś inną stronę. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to 1 kwietnia minęły dwa lata mojej pracy w Republice i na pewno przede mną zmiany zawodowe, ale jeszcze teraz nie mogę tutaj mówić konkretnie jakie - powiedziała.
- Dajmy sobie troszkę cierpliwości i jak będę tylko mogła powiedzieć coś więcej, to to uczynię. Natomiast to, że zmiany zawodowe się szykują, to już jest pewne - dodała Popek.