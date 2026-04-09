TV Republika zapowiedziała zmiany w ramówce, które wejdą w życie od 13 kwietnia. Wiadomo już, że z anteny zniknie poranny program "Republika wstajemy!", a w związku z tym widzowie nie zobaczą już Anny Popek w roli prowadzącej.

Anna Popek odchodzi z TV Republika po zdjęciu z anteny "Republika wstajemy!". Tak pożegnała się z widzami

Decyzja stacji ma związek z nową strategią programową - TV Republika chce skupić się w większym stopniu na "twardej polityce i bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych". Program "Republika wstajemy!" prowadziły wcześniej takie osoby jak Anna Popek, Rafał Patyra i Mateusz Nowak.

Anna Popek poinformowała o swoim odejściu w mediach społecznościowych. "Wczoraj 8.04 2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program 'Republika wstajemy!' i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika" - przekazała. W dalszej części wpisów zwróciła się do widzów. "Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!" - zakończyła.

Fani szybko zareagowali na wiadomość Anny Popek. "Czekam z niecierpliwością na dalsze informacje", "Gdzie teraz będzie można panią medialnie widywać?", "Dlaczego?" - dopytywali.

Anna Popek zapowiada zmiany zawodowe. "To już pewne"

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni przed tą informacją Anna Popek udzieliła wywiadu Plejadzie. Prezenterka ujawniła wówczas, że zakończenie śniadaniówki oznacza dla niej zmiany zawodowe. - Z tego, co wiem, to szefostwo szykuje zmianę formatu. Będzie zmieniony w jakąś inną stronę. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to 1 kwietnia minęły dwa lata mojej pracy w Republice i na pewno przede mną zmiany zawodowe, ale jeszcze teraz nie mogę tutaj mówić konkretnie jakie - powiedziała.

- Dajmy sobie troszkę cierpliwości i jak będę tylko mogła powiedzieć coś więcej, to to uczynię. Natomiast to, że zmiany zawodowe się szykują, to już jest pewne - dodała Popek.