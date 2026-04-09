To już trzeci sezon "Królowej przetrwania". W programie celebrytki mieszkają w trudnych warunkach i mierzą się w wymyślnych konkurencjach. W szóstym odcinku w dżungli pojawił się Dariusz Pachut, którego wielu kojarzy jako byłego partnera Dody oraz Doroty Gardias. Karolina Pajączkowska nie kryła zachwytu gościem i zaczęła nawet flirtować z podróżnikiem. Internauci nie byli jednak zachwyceni jej zachowaniem. Trzy grosze dorzuciła również Dominika Rybak.

Dariusz Pachut pojawił się w odcinku "Królowej przetrwania", by pomóc uczestniczkom przygotować się do kolejnego zadania. Jego obecność w dżungli zachwyciła Karolinę Pajączkowską, która tego nie ukrywała. - No cóż, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie jestem wrażliwa na męskie wdzięki - przyznała otwarcie. Dziennikarka jak najdłużej chciała zatrzymać Pachuta. - Darku, gdzie nasze maniery. Może zaproponujemy coś do picia? Może usiądziesz? - mówiła z uśmiechem, by następnie z wypiekami na twarzy słuchać opowieści podróżnika.

Dominika Rybak zauważyła, że Pachut zachwycił Pajączkowską. Postanowiła to skomentować. - Ale ty masz kisiel w majtach, normalnie, ja czuję, że ty tam zaraz wybuchniesz-eksplodujesz. (...) Ale to, czym Karolina się tam popisała (...). No przysięgam, nigdy nie widziałam takiej żenady - oceniła uczestniczka programu.

"Królowa przetrwania". Zachowanie Karoliny Pajączkowskiej nie spodobało się widzom

Ta sytuacja zniesmaczyła widzów "Królowej przetrwania", którzy twierdzą że Pajączkowska przesadziła. "Karolina, to po prostu żenada", "Zaloty jak w podstawówce", "Karolina powinna do programu randkowego się zgłosić" - pisali na Instagramie programu. Niektórzy postanowili jednak bronić dziennikarki. Uważają, że Rybak przesadziła ze swoim komentarzem. "Wydaje mi się, że Karolina trochę teraz robi to dla żartu", "Jak dla mnie te teksty Dominiki są słabe. Wolę Karolinę oglądać", "Karolina wzięła to wszystko formie żartu i z dystansem" - pisali internauci.