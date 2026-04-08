Program "Królowa przetrwania" cieszy się ogromną popularnością. Obecnie format prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Pozbawione telefonów i luksusów celebrytki mierzą się z różnymi zadaniami w dżungli. Z show odpadły już Dominika Serowska, Dominika Tajner oraz Agnieszka Grzelak. - Cios w plecy. (...) Nie spodziewałam się tego - komentowała załamana influencerka po eliminacji. A co działo się w najnowszym odcinku, który został wyemitowany 8 kwietnia?

REKLAMA

Zobacz wideo Folwarska o "Królowej przetrwania". Mocne słowa o Pajączkowskiej

W nowym odcinku w dżungli pojawił się Dariusz Pachut, czyli były partner Dody. Jego obecność spotkała się z natychmiastową reakcją Moniki Jarosińskiej, która jest skonfliktowana z wokalistką. - Jak wszedł Darek, to mnie sparaliżowało, zatkało mnie. Nie będę mówić o tej osobie, nie chcę obok niej stać, nie chcę nawet czuć jej cienia. To jest bardzo fajny facet i ma ogromną wiedzę, z*******ą pasję. Pełen podziw. Ale znowu te demony do mnie wróciły - komentowała na wizji.

Dariusz Pachut pomagał uczestniczkom w przygotowaniach do rywalizacji. Karolina Pajączkowska nie kryła podekscytowania obecnością sportowca. - Nigdy w życiu nie widziałam takiej żenady - skomentowała jej zachowanie Dominika Rybak.

Galeria Otwórz galerię

W dalszej części programu na uczestniczki czekała ogromna niespodzianka. Wybrały się do szkoły, gdzie rozwiązały test i napisały wypracowanie. Później na plan wkroczyły Dominika Tajner i Agnieszka Grzelak. Natalisa, która najlepiej poradziła sobie z konkurencją, mogła przywrócić do formatu jedną osobę. Wybrała Agnieszkę Grzelak. Na tym jednak nie koniec. Influencerka musiała wytypować jedną uczestniczkę, której miejsce zajmie w dżungli. Na jej decyzję musimy jednak poczekać do następnego odcinka.

Porozmawialiśmy z Małgorzatą Rozenek-Majdan o głośnych dyskusjach uczestniczek. Prowadząca wyjawiła nam, że nie ingerowała w konflikty w programie. - Mam takie doświadczenie i moją ogromną zaletą jest to, że nie wydaję wyroków, jak nie mam pełnej wiedzy - zaczęła. - Byłam updejtowana przez produkcję, informowano mnie o tym, jak się rozwija sytuacja. Bardzo nie lubię, nie widząc całości sytuacji, nie rozumiejąc wszystkiego, co się dzieje, stawania po jakiejś stronie albo reagowania, kiedy zdaję sobie sprawę, że mogę nie wiedzieć wszystkiego - podsumowała prowadząca w rozmowie z nami.