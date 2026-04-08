Popek straciła fuchę w śniadaniówce TV Republika. Takie ma plany

W mediach pojawiły się informacje na temat wielkich zmian w Telewizji Republika. Jak się okazuje, poranny program "Republika wstajemy!" zniknie z anteny. Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, wspomniał o powodzie decyzji w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Wyjawił, że format zastąpi pasmo informacyjne. "Na razie część lifestyle’ową wygaszamy. Będziemy rozmawiali. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie" - przekazał. Jak na tę informację zareagowała Anna Popek, która prowadziła śniadaniówkę stacji?

Anna Popek o programie "Republika wstajemy!". Takie ma plany

Anna Popek została zapytana przez Plejadę o zmiany w stacji TV Republika. - Z tego, co wiem, to szefostwo szykuje zmianę formatu. Będzie zmieniony w jakąś inną stronę" - powiedziała. Prezenterka nie chciała wyjawić szczegółów swoich planów zawodowych. Jest jednak gotowa na nowe wyzwania.

- Jeżeli chodzi o mnie, to 1 kwietnia minęły dwa lata mojej pracy w Republice i na pewno przede mną zmiany zawodowe, ale jeszcze teraz nie mogę tutaj mówić konkretnie jakie - powiedziała. Popek zaapelowała o cierpliwość. - Jak będę tylko mogła powiedzieć coś więcej, to to uczynię. Natomiast to, że zmiany zawodowe się szykują, to już jest pewne - skwitowała w rozmowie z portalem.

Agata Młynarska o karierze Anny Popek. Tak oceniła jej działania

Agata Młynarska była gościnią "Galaktyki Plotek". Marcin Wolniak zapytał dziennikarkę o to, czy byłaby gotowa rozpocząć współpracę z Telewizją Republika, tak jak zrobiła to Anna Popek. - Posłuchaj, to nie jest pytanie do mnie, ponieważ moje życie toczy się inną drogą. Ja nie jestem Anną Popek i nie ja podejmuję decyzje Anny Popek. Ja nie oceniam innych decyzji, bo ja nie jestem powołana, żeby innych oceniać. Ja mogę mieć inny pomysł na własną drogę - stwierdziła.

Przytoczyła także słowa swojego taty. - Zresztą wrócę do tego cytatu (...): "Bo chociaż jest niejeden szlak, po którym trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i kark ugiąć przed byle kim, rozważ tę myśl, a potem idź, idź własną drogą". To jest tekst, który zbudował mój kręgosłup moralny, to jest tekst, który jest moim kompasem - podkreśliła.