8 kwietnia pojawił się kolejny odcinek podcastu Małgorzaty Rozenek-Majdan "Z bliska". Tym razem prowadząca gościła w nim Blankę Lipińską. Autorka bestsellerów opowiedziała m.in. o swoim obecnym związku, planach związanych ze ślubem, książkach, które odniosły ogromny sukces w Polsce i za granicą oraz ocenianiu przez pryzmat wyglądu. W pewnym momencie Blanka zaskoczyła również wyznaniem na temat... sterylizacji w Czechach.

Blanka Lipińska nie chce mieć dzieci. Zamierza poddać się sterylizacji

- W tym roku będę chciała pojechać do Czech, ponieważ polskie prawo niestety pozwala mężczyznom na wazektomię legalną i tanią de facto w Polsce. Wiesz, ona kosztuje tam chyba coś koło 2000 zł, a ja, żeby się wysterylizować muszę pojechać właściwie chyba do każdego kraju europejskiego innego niż Polska i zapłacić za to 2000 euro i dopiero wtedy mogę zrobić to legalnie. Zamierzam to zrobić w tym roku. Chcę mieć już spokój - przyznała Blanka.

Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że nie chce mieć dzieci. Fakt, że nie może poddać się legalnemu zabiegowi w Polsce jest dla niej zupełnie niezrozumiały. - Skoro mój kraj jest w stanie wtrącać się w moje życie intymne i w moją macicę, no to ja sobie po prostu wyjadę do innego kraju, gdzie ludzie szanują to, że ktoś może nie chcieć mieć dzieci - tłumaczyła. Jej zdaniem rola rodzica to jedna z najtrudniejszych ról, jakie można odegrać w życiu. - Żeby być rodzicem, to trzeba mieć taką psychę ze stali. Nie ma chyba drugiej tak trudnej funkcji i tak opatrzonej, taką presją - dodała.

Blanka Lipińska opowiedziała o swoich zaręczynach. Nie do wiary, z czego został zrobiony jej pierścionek

Informacja o zaręczynach Blanki pojawiła się już w zeszłym roku, w lipcu. W podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan celebrytka potwierdziła, że przyjęła oświadczyny ukochanego. Pierścień, który otrzymała, nie został kupiony, lecz wykonany właśnie przez niego. - Zrobił go sam. Ze srebrnej monety sprzed 100 lat, a zamiast diamentu jest sól, ponieważ powszechnie wiadomo, że jestem uzależniona od soli.

W każdej torebce, w każdej kieszeni, wszędzie zawsze mam sól, bo wszystko jest niesłone dla mnie, więc mam pierścionek z solą. Tylko jest jeden problem. Ta sól się wymywa, więc Paweł musi co jakiś czas wziąć i wsadzić mi nowy kawałek soli - opowiadała. Nowy odcinek "Z bliska" można oglądać na Gazeta.pl, w serwisie YouTube, a także słuchać w formie podcastu na Spotify.