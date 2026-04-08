8 kwietnia 2024 roku TV Republika wyemitowała pierwszy odcinek nowego programu śniadaniowego zatytułowanego "Republika Wstajemy". - To jest historyczny moment. Witamy państwa bardzo serdecznie, rozpoczynając tym samym nową erę w dziejach Republiki, bowiem dzisiaj ruszamy z telewizją śniadaniową właśnie tutaj - usłyszeliśmy w pierwszym wydaniu. Wygląda na to, że to koniec "śniadaniowej ery" stacji. W mediach 8 kwietnia 2026 roku pojawiła się informacja, że poranne pasmo znika z anteny.

Program "Republika Wstajemy" był emitowany na antenie stacji od poniedziałku do piątku w godz. 5.30-6.50, z przerwą na "Agro Info", a także w weekendy. Poranki umilali widzom najpopularniejsi prezenterzy Republiki, m.in. Anna Popek, Rafał Patyra i Mateusz Nowak. 13 kwietnia śniadaniówka, w której poruszano mnóstwo lifestyle'owych tematów, zostanie zastąpiona nowym pasmem informacyjnym. "Na razie część lifestyle'ową wygaszamy. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie. Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne" - tłumaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika.

Olechowski zdradził, że w nowym paśmie będzie można znaleźć m.in. zapowiedzi rozpoczynającego się dnia. "Informacje o tym, co wydarzyło się w nocy, kiedy Polacy spali, prognoza pogody. Będzie dwójka prezenterów, łączenia z reporterami w kraju. Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw" - mówił.

"Cały czas bijemy się, żeby być największą, najchętniej oglądaną telewizją. Wzmacniamy to pasmo. Oceniamy, że w czasie niepewnej, zaognionej sytuacji ludzie przede wszystkim oczekują od telewizji informacyjnej bieżących informacji" - tłumaczył w tej samej rozmowie szef wydawców TV Republika. Już niedługo rozpocznie się kampania wyborcza, a to okres wyjątkowo intensywny zarówno dla prasy, jak i telewizji. "Będzie więcej tego typu informacji na antenie. Ludzie oczekują takich informacji, szczególnie rano, jak szykują się do pracy i szkoły" - zwracał uwagę Olechowski.