TV Republika podjęła zaskakującą decyzję ws. swojego pasma. "Wygaszamy"

TV Republika kończy ze swoją śniadaniówką "Republika Wstajemy". Od 13 kwietnia poranne pasmo zostanie zastąpione nowym programem informacyjnym.
Anna Popek, Rafał Patyra
Fot. 'Republika Wstajemy'/ Telewizja Republika

8 kwietnia 2024 roku TV Republika wyemitowała pierwszy odcinek nowego programu śniadaniowego zatytułowanego "Republika Wstajemy". - To jest historyczny moment. Witamy państwa bardzo serdecznie, rozpoczynając tym samym nową erę w dziejach Republiki, bowiem dzisiaj ruszamy z telewizją śniadaniową właśnie tutaj - usłyszeliśmy w pierwszym wydaniu. Wygląda na to, że to koniec "śniadaniowej ery" stacji. W mediach 8 kwietnia 2026 roku pojawiła się informacja, że poranne pasmo znika z anteny. 

Zobacz wideo Paula Karpowicz nie ma problemu ze s?piewaniem w TV Republika. "Jestem dla ludzi"

TV Republika wprowadza zmiany. "Część lifestyle'ową wygaszamy"

Program "Republika Wstajemy" był emitowany na antenie stacji od poniedziałku do piątku w godz. 5.30-6.50, z przerwą na "Agro Info", a także w weekendy. Poranki umilali widzom najpopularniejsi prezenterzy Republiki, m.in. Anna Popek, Rafał Patyra i Mateusz Nowak. 13 kwietnia śniadaniówka, w której poruszano mnóstwo lifestyle'owych tematów, zostanie zastąpiona nowym pasmem informacyjnym. "Na razie część lifestyle'ową wygaszamy. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie. Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne" - tłumaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika. 

Olechowski zdradził, że w nowym paśmie będzie można znaleźć m.in. zapowiedzi rozpoczynającego się dnia. "Informacje o tym, co wydarzyło się w nocy, kiedy Polacy spali, prognoza pogody. Będzie dwójka prezenterów, łączenia z reporterami w kraju. Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw" - mówił. 

TV Republika stawia na poważniejsze formaty. "Ludzie oczekują takich informacji" 

"Cały czas bijemy się, żeby być największą, najchętniej oglądaną telewizją. Wzmacniamy to pasmo. Oceniamy, że w czasie niepewnej, zaognionej sytuacji ludzie przede wszystkim oczekują od telewizji informacyjnej bieżących informacji" - tłumaczył w tej samej rozmowie szef wydawców TV Republika. Już niedługo rozpocznie się kampania wyborcza, a to okres wyjątkowo intensywny zarówno dla prasy, jak i telewizji. "Będzie więcej tego typu informacji na antenie. Ludzie oczekują takich informacji, szczególnie rano, jak szykują się do pracy i szkoły" - zwracał uwagę Olechowski. 

