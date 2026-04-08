"Sanatorium miłości" od lat przyciąga widzów i pokazuje, że na uczucia zawsze znajdzie się czas. Każdy sezon dostarcza nowych emocji, a relacje między kuracjuszami budzą spore zainteresowanie. W najnowszej edycji pojawiła się Anna – nauczycielka matematyki z Sieradza, której wejście do programu było wyjątkowo nagłe. Jak zdradziła w rozmowie z "Faktem", na początku września dostała telefon z produkcji z prośbą o szybkie spakowanie się, przyjazd do Warszawy i natychmiastowe dołączenie do show.

"Sanatorium miłości". Weszła do programu po Barbarze i od razu zabrała głos

Anna wkroczyła do programu po Barbarze, która rozstała się z show w cieniu konfliktów z innymi uczestnikami. Jej udział długo nie był pewny, o czym sama otwarcie opowiedziała. - Byłam zgłoszona, ale nie dostałam telefonu w sierpniu, że rozpoczynamy i że wchodzę do programu. Weszłam na zastępstwo, bo jedna uczestniczka opuściła program - ujawniła. Pomimo zamieszania wokół poprzedniczki, nie doszło między nimi do spotkania. - Nie poznałam pani Barbary. Widziałam ją tylko na zdjęciach, a w programie osobiście nie miałam okazji jej poznać - dodała Anna.

Całą sytuację potraktowała jednak bez zbędnych emocji i presji. - Nie odczułam, że wchodzę na zastępstwo za kogoś. Odebrałam to po prostu tak, że wchodzę do programu. Rozpoczyna się mój czas i chcę go wykorzystać jak najlepiej, jak najpiękniej - podkreśliła. Choć kulisy odejścia Barbary wywołały sporo napięć, Anna jasno daje do zrozumienia, że patrzy wyłącznie przed siebie i zamierza skupić się na własnym udziale w programie. Jesteście ciekawi jej losów?

"Sanatorium miłości" i ponowny wątek Barbary. To zrobił Henryk

Barbara odeszła z programu po napiętej rozmowie z uczestnikami i prowadzącą Martą Manowską, która nie przyniosła porozumienia. Po emisji próbowała przedstawić własną wersję wydarzeń, jednak Henryk podkreślał, że dogadanie się z nią było bardzo trudne, a nawet zmiana pokoi nie poprawiła sytuacji.

Jak relacjonował, zarówno uczestnicy, jak i produkcja bezskutecznie próbowali znaleźć wspólny język z Barbarą. W końcu grupa nie chciała jej dalszego udziału w show, a po jej odejściu wyraźnie odczuli ulgę. - Dwa tygodnie temu powiedziała takie słowa, że to my powinniśmy się dostosować do niej. A ja mówię: że co? No i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nie zmieniło się nic w jej charakterze no i zablokowałem ją - wspominał Henryk, o czym pisaliśmy tutaj.