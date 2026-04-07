Wielu aspirujących artystów szuka okazji do pokazania się szerszej publiczności w programach typu talent show. Jednym z takich programów jest "Mam talent!", gdzie uczestnicy prezentują wiele umiejętności. Duet IKARVS postanowił zaprezentować się na scenie. Po emisji występu zabrali głos w mediach społecznościowych. Twierdzą, że materiał został zmanipulowany i zarzucają stacji, że chciano ich ośmieszyć.

Zobacz wideo Krupińska obgadała "Mam talent!" z Woźniak-Starak. Zapytaliśmy o Dodę

IKARVS zapowiadali w mediach społecznościowych, że 4 kwietnia fani będą mogli zobaczyć ich występ w "Mam talent!". Po emisji odcinka z ich udziałem zabrali głos. Twierdzą, że doszło do manipulacji. - Wywołaliśmy burzę w "Mam talent!", kto by się spodziewał? - zapowiedziała Ola. - Jak to jest możliwe, że na żywo ludzie świetnie się bawili. Śpiewali, kiedy wyszliśmy już. Dostaliśmy trzy razy 'tak'. I jeden jedyny Agustin trochę się nie poznał, ale Agnieszka dała nam bardzo pozytywną opinię. Porównała nas do Davida Bowiego - opowiadała.

- Natomiast w telewizji to zostało przedstawione w taki sposób, że muzyki nie było w ogóle słychać. Został sam suchy wokal - mówił Przemek. - Nawet nie było słychać gitary - dodała wokalistka. - Dużo osób odezwało się, które były wcześniej na naszych koncertach i słyszało, jak brzmimy realnie - słyszymy na nagraniu. - Pokazujecie, że rozumiecie to, co robimy, i wiecie, że to co było wczoraj, to nie jest do końca występ na naszych warunkach - podkreślił wokalista. Na koniec duet podziękował za wsparcie fanów.

Duet opublikował również filmik, w którym zarzucają produkcji, iż celowo nie pokazali, jak chwali ich Agnieszka Chylińska. - "Mam talent!" próbuje ośmieszyć nas w social mediach - grzmią na nagraniu. - Ale z jakiegoś powodu tego fragmentu nie chcą wam pokazać - słyszymy. Muzycy pokazali wspomniany fragment, na którym piosenkarka chwali występ, twierdząc, że duet przypomina jej Davida Bowiego.

Internauci byli jednak podejrzliwi. Pod nagraniami duetu pojawiło się wiele komentarzy. "Ale ten fragment został pokazany", "O co wam chodzi? Pokazali dokładnie ten fragment", "To nie przejdzie", "Oglądałem i muszę stwierdzić, że wokal taki nie za bardzo", "Jesteście spoko, ale chyba za bardzo próbujecie", "Kurczę, chciałabym to usłyszeć tak, jak słyszała publiczność w "Mam talent!". Bo w TV była masakra" - czytamy na TikToku.