Każdy odcinek "Milionerów" to mieszanka pytań z różnych dziedzin - od kultury, przez historię, aż po zagadki logiczne - które potrafią zaskoczyć zarówno uczestników, jak i widzów. 7 kwietnia w telewizji Polsat mogliśmy śledzić kolejną emocjonującą grę. Jak poszło Michałowi?

"Milionerzy". Mistrz świata odpadł przez pytanie o USB. Stracił szansę na 75 tys. zł

Tym razem naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Michał Mazurkiewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, który jest trzykrotnym mistrzem świata i rekordzistą Guinnessa w szachach podwodnych. Początek gry przebiegał po jego myśli - pierwsze pytania nie sprawiły mu większych trudności i były dla niego zaskakująco proste. Sytuacja zmieniła się jednak przy pytaniu za 75 tysięcy złotych: "W nazwie komputerowego gniazda USB litera B pochodzi od angielskiego słowa: A: Bus, B: Bluetooth, C: Byte, D: Bond.

Uczestnik postanowił zaryzykować i postawić na odpowiedź D. Czy to się opłaciło? Niestety nie - poprawną odpowiedzią była A: Bus. W efekcie uczestnik zakończył swoją grę z gwarantowaną wygraną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Hubert Urbański zmienił fryzurę. Nowy look wywołał burzę w sieci

Hubert Urbański postanowił odświeżyć swój wizerunek wraz z nadejściem wiosny i zdecydował się na wyraźną zmianę fryzury. Prowadzący "Milionerów" pokazał się w nowym wydaniu na zdjęciach z planu świątecznego odcinka programu, w którym wystąpiły znane osoby ze świata mediów i sportu. Największą uwagę przyciągnęła jego nowa fryzura typu french crop - z krótkimi bokami i charakterystyczną grzywką opadającą na czoło.

Metamorfoza prezentera szybko wywołała reakcje internautów. W komentarzach nie brakowało zarówno pozytywnych opinii, jak i krytyki. "W tej fryzurze przypominasz prowadzącego z rumuńskiej wersji 'Milionerów'", "Że ty się na coś takiego zdecydowałeś", "Mi się podoba, jest git" - pisali użytkownicy. Pojawiły się też mniej przychylne głosy. "Fryz beznadziejny" - napisała jedna z internautek, na co Urbański odpowiedział z ironią: "Dziękuję za bezcenną uwagę".