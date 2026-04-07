Od kilku tygodni w sieci nie brakowało spekulacji na temat relacji Natsu i Wojciecha Kuciny. Internauci uważnie obserwowali ich aktywność, dopatrując się sygnałów, że może łączyć ich coś więcej niż zwykła znajomość. 7 kwietnia wszystko stało się jasne.

REKLAMA

Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie razem. Potwierdziły się plotki z "Tańca z gwiazdami"

Początek plotek wielu fanów wiąże z ich udziałem w programie "Taniec z gwiazdami". To właśnie tam widzowie zauważyli między Natalią Karczmarczyk a Wojciechem Kuciną wyjątkową chemię. Wspólne treningi i występy sprawiły, że szybko stali się jedną z najbardziej komentowanych par show.

Po zakończeniu programu ich kontakt nie ustał, co tylko wzmocniło domysły. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia i nagrania, a obserwatorzy coraz śmielej sugerowali, że relacja przeniosła się poza parkiet. Koniec spekulacji nastąpił 7 kwietnia. To właśnie tego dnia influencerka opublikowała w sieci wpis, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Razem z tancerzem udostępnili materiały, w których dali do zrozumienia, że są parą. "Ale jaja co? N ma chłopaka" - czytamy. Wspólne zdjęcia Natsu i Wojciecha Kuciny zobaczycie w naszej galerii:

Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie razem Otwórz galerię

Komentarze pod postem pary natychmiast zapełniły się gratulacjami. Fani Natsu i Wojciecha Kuciny nie szczędzili im ciepłych słów. "Wiedziałam", "Szczęścia", "Pięknie razem wyglądacie", "Piękna para", "Nie wygrali programu ale wygrali siebie" - pisali internauci.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie oburzeni odpadnięciem Natsu. "Oszukane jak nic"

Przypomnijmy, że Natsu i Wojciech Kucina odpadli z "Tańca z gwiazdami" w piątym odcinku, 29 marca. Choć Natsu była wymieniana w gronie faworytek i stopniowo poprawiała swoje wyniki, jej ostatni taniec nie wystarczył, by pozostać w programie. Widzowie w mediach społecznościowych dali upust emocjom. "Natsu, która robiła progres z odcinka na odcinek odpada… a Piotr dalej w programie", "Oszukane jak nic", "Byłaś świetna, brawo za odwagę", "Piotr powinien odpaść, najmniej punktów" - pisali internauci. Niektórzy jednak bronili decyzji jury: "W końcu sprawiedliwy werdykt", "Jednak bez przepychania na siłę w tym sezonie".