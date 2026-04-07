"Love is Blind" to program, który podbił serca widzów na całym świecie, szybko stając się jednym z największych hitów platformy Netflix. W show uczestnicy budują relacje bez możliwości zobaczenia się nawzajem. Najpierw odbywają randki w kabinach, budując więź na podstawie rozmów. Po zaręczynach spotykają się twarzą w twarz i wyjeżdżają na wakacje. Później czeka ich największy test - powrót do rzeczywistości, spotkania z rodziną oraz ślub. Już wkrótce będziemy mogli zobaczyć, jak z tym eksperymentem poradzili sobie polscy uczestnicy.

"Love is Blind". Zwiastun programu rozgrzał publikę. "Nie mogę się doczekać"

Netflix zaprezentował nowy zwiastun polskiej edycji "Love is Blind", w którym nie zabrakło emocji. W zapowiedzi zobaczyliśmy prowadzących: Zofię Zborowską i Andrzeja Wronę oraz uczestników, którzy wystąpią w show. To osoby z różnymi doświadczeniami życiowymi. - Chcę, żebyś wiedział, że mam dorosłego syna - powiedziała jedna z uczestniczek. Zwiastun zdradził także, co będzie działo się po tym, jak pary opuszczą kabiny. - Było cudownie. Ale życie to nie kabiny - dodał jeden z mężczyzn. Padły także zaskakujące słowa na temat wierności. - Zdradził mnie - mówiła rozżalona uczestniczka. Jak oceniacie zwiastun polskiej edycji "Love is Blind? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Zwiastun wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie kryli ekscytacji. "Mam ciary", "Nie mogę się doczekać", "Co za emocje", "Nie mogę uwierzyć, że będzie polska wersja", "Jestem bardzo ciekawa", "W końcu", "Czekamy", "Cieszę się", "Dobrze to wygląda", "W końcu polska wersja!!", "Uwielbiam ten program" - pisali.

"Love is Blind". Kiedy premiera programu? Netflix ujawnia

Netflix podzielił się zwiastunem i zdradził datę premiery formatu. Pięć odcinków polskiej edycji "Love is Blind" zadebiutuje już 6 maja. Kolejne cztery odcinki trafią na platformę streamingową 13 maja. Wielki finał zostanie wyemitowany tydzień później. Na oficjalną datę Reunionu, czyli spotkań par po programie, musimy jeszcze poczekać.