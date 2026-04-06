Powrót na stronę główną

Nowa uczestniczka "Sanatorium miłości" już namieszała! "Ania ustawiła nowy rekord"

W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" nie zabrakło zaskoczeń. Widzowie powitali nową uczestniczkę, Annę. Nie da się ukryć, że bohaterka od razu zwróciła uwagę innych.
fot. Facebook/@Sanatorium miłości TVP

W nowym odcinku "Sanatorium miłości" pojawiła się uczestniczka, o której już teraz robi się głośno. Anna z Sieradza dopiero dołączyła do ekipy kuracjuszy, a zdążyła wzbudzić spore zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i pozostałych uczestników. Jej historia i podejście do życia sugerują, że może solidnie namieszać w relacjach i wprowadzić do programu sporo emocji. Bohaterka wyznała nawet, kto zawrócił jej w głowie.

"Sanatorium miłości". Nowa uczestniczka narobiła szumu. Ma już kogoś na oku?

Anna zawodowo związana jest z edukacją. Uczestniczka uczy matematyki, a także egzaminuje uczniów - ósmoklasistów i maturzystów. Jest absolwentką politechniki oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie spełnia się jako mama, choć jej córka od dekady mieszka w Londynie, gdzie bohaterka programu regularnie ją odwiedza. Podczas wyjazdów ma nawet swój własny pokój, a wolne chwile wykorzystuje na naukę języka angielskiego, do której podchodzi bardzo konsekwentnie. Nie stroni też od dalekich podróży - na swoim koncie ma wizyty m.in. w Malezji, Tajlandii, Singapurze, Meksyku czy na Barbadosie. 

Anna dołączyła do nowego sezonu "Sanatorium miłości". Już przy pierwszym zadaniu uczestnicy zgodnie przyznali, że zamiast się skupić, "nowa pani bardziej romansowała z Olusiem". - Nowa kuracjuszka Ania ustawiła nowy rekord. Dopiero weszła do programu i proszę - już ma wybranka - mogliśmy usłyszeć. Anna trafiła do pokoju Lilli. Zapytana o mężczyzn, odpowiedziała jasno. - Ja tylko spojrzałam na panie, jakie mam rywalki. Zapytaj mnie jutro o panów - wyznała. Później zdradziła, że wcale tak nie było. - Nie chciałam zdradzać, że Olek przyciągnął moją uwagę - powiedziała. Później pojawiło się małe spięcie. Przy stole Zbyszek na nowe miejsce posadził Anię, a Bożena się zdenerwowała. Myślicie, że nowa uczestniczka namiesza w show?

Zdjęcia w naszej galerii.Otwórz galerię

"Sanatorium miłości". Co wiemy o nowej uczestniczce? Tego szuka

Anna przeżyła rozstanie. Nie ukrywa, że rozwód sprzed 15 lat był dla niej przełomowym momentem. To właśnie wtedy zaczęła intensywniej korzystać z życia, odkrywać świat i budować swoją niezależność. Choć w przeszłości zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, dziś jest w pełni sprawna i aktywna. Do programu przyszła z jasno określonym celem - chce znaleźć partnera, ale też przyjaciela. Jak sama mówi, "chciałaby poznać pana, który ma fantazję i poczucie humoru". Jednocześnie podkreśla, że zależy jej na relacji opartej na swobodzie i akceptacji, bez zazdrości i ograniczeń. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Co łączyło Aleksandra i bohaterkę innej edycji? "Kobieta mojego życia..."

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne