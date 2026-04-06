W najnowszym, siódmym odcinku programu "The Traitors. Zdrajcy" produkcja postawiła na wyjątkowo kontrowersyjne zadanie. Trójka uczestników została zamknięta w trumnach i ukryta w pobliżu zamku, a reszta graczy musiała ich odnaleźć, kierując się wskazówkami. Wcześniej wybrani przez Zdrajców Lojalni zmierzyli się jeszcze w "morderczym pokerze", którego stawką było dalsze uczestnictwo w programie. Ostatecznie z show odpadł Dariusz, a Jarosław, Wioleta i Oliwia trafili do trumien. Wykonanie misji przyniosło drużynie nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Fani jednak nie byli zachwyceni takim zagraniem ze strony produkcji.

Zobacz wideo Do "The Voice Kids" trafiają małe dzieci. Blanka o tym, czy to nie jest za wcześnie na show

"The Traitors". Bohaterowie trafili do... trumien. Nie uwierzycie, jak zareagowali fani

Choć twórcy liczyli na emocje i napięcie, część widzów odebrała zadanie w "The Traitors" zupełnie inaczej. W mediach społecznościowych zawrzało, gdy pokazano moment odnalezienia uczestników leżących w trumnach. Pod nagraniami zaroiło się od komentarzy krytykujących pomysł, a internauci nie kryli oburzenia. Wśród wpisów pojawiły się mocne słowa, szczególnie dotyczące braku szacunku i obrazy uczuć religijnych.

"Obraza uczuć religijnych", "Wy nie macie za grosz szacunku; Znowu przesadziliście. To naśmiewanie się z religii", "Świętokradztwo. Robicie sobie żarty z ludzkich tragedii", "Co ci producenci mają z tymi trumnami? Po traumatycznym pogrzebie w drugiej edycji myślałem, że już na to nie wpadną", "Przesadziliście. To jest haniebne" - czytamy na Instagramie. Co sądzicie?

"The Traitors". Czy produkcja przesadziła? To nie piewszy raz

To nie pierwszy raz, gdy program "The Traitors" wzbudza tak skrajne emocje. W poprzedniej odsłonie formatu widzowie również krytykowali inscenizację pogrzebu, która dla wielu okazała się przekroczeniem granic dobrego smaku. Obecna sytuacja pokazuje, że twórcy ponownie sięgnęli po podobne środki, co znów wywołało falę negatywnych reakcji. W sieci trwa dyskusja, czy tego typu zadania to jeszcze element rozrywki czy już przesada, która nie powinna mieć miejsca w telewizji. Jakie jest wasze zdanie?