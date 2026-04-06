"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler pomogły stanąć na nogi wielu restauracjom. Pojawiły się jednak przypadki, w których przemiany lokali (zwykle według ich właścieli) były ogromną katastrofą. Co więcej, nierzadko właściciele pożałowali, że zgodzili się na udział w programie. Takim przykładem była restauracja "U Jędzy", którą w 2011 roku prowadziła "królowa życia" Sylwia Peretti wraz z byłym mężem. Metamorfoza, która miała być spełnieniem ich wszystkich marzeń, poniosła porażkę. Celebrytka bardzo źle to wspomina, o czym wspomniała w wywiadzie u Żurnalisty.

Sylwia Peretti niechętnie wspominała o swoim doświadczeniu w "Kuchennych rewolucjach". Rzadko kiedy porusza ten temat w wywiadach. Dopiero co zawitała u Żurnalisty, gdzie została zapytana o tę kwestię. - Miałam restaurację, która szerokim łukiem się obiła, zarówno o moje życie prywatne, jak i zawodowe, i została położona (...) - wyznała Sylwia Peretti. Dodała, że otworzenie tego biznesu było niezwykle drogie. Następnie przeszła do historii o Magdzie Gessler. Nie gryzła się w język. Na pytanie Żurnalisty o wspomnienie tej sytuacji powiedziała mu, że stąpa po cienkim lodzie.

- Masz żal do Magdy Gessler o format, o montaż czy o to, że wyczuła twoją słabość i zrobiła sobie z niej widowisko? - spytał Żurnalista. - Zrobiła sobie cyrk z mojego życia. I ona wie, jaka jest prawda. Mam do niej żal w sercu, ale przez te wszystkie lata ja już poznałam show-biznes - powiedziała Peretti wprost.

- Czyli pani Magda Gessler dorzuciła upadek życia zawodowego i prywatnego - powiedziała Żurnalista. Peretti dodała, że po porażce restauracyjnej doszło do rozstania z byłym mężem. - Znaczy prywatne (życie - przyp. red.), to wiesz, prywatne poszło z automatu po zawodowym. No dołożyła, nie pomogła, a miała - skwitowała Sylwia Peretti,

Nie jest sekretem, że Sylwia Peretti żałowała, że zdecydowała się na udział w programie. Uważała, że sposób, w jaki została pokazana, przyczynił się to do porażki. "Zostałam przedstawiona jako naprawdę zarozumiała, wredna małpa, która pozjadała wszelkie rozumy, a tak nie jest" - stwierdziła w wywiadzie z Plotkiem.

Celebrytka wyznała, że nawet gdy chciała poprawić jedno z ujęć, producenci się nie zgodzili. "Miałam szansę porozmawiać w momencie, gdy był ostatni klaps i zakończyliśmy nagrania. I jej powiedziałam: Dlaczego tak zrobiła? Dlaczego tak się zachowała. Przecież widzi, jak jest i tak dalej (...). Teraz już za późno. Już nie ma jak wrócić do tego... Spoko, czyli można komuś tak o, s*******ć życie, firmę i zrobić dobry program" - powiedziała w rozmowie. Wkrótce po emisji odcinka restauracja została zamknięta.