"Brakuje mi tylko drugiej połówki do pełni szczęścia" czy "Ja nie szukam kogoś do pracy do obory, ja szukam kogoś do wspólnego życia" - to tylko niektóre z wyznań uczestników pilotażowego odcinka "Rolnik szuka żony", który mogliśmy zobaczyć 5 kwietnia w TVP1. Nowa grupa kandydatów już się zaprezentowała, a widzowie zdążyli wyrobić sobie pierwsze opinie.

W odcinku pokazano osiem osób - dwie rolniczki i sześciu rolników - którzy liczą na szczęście w znalezieniu miłości i czekają na listy od widzów. Wśród nich są zarówno młodzi, pełni energii uczestnicy, jak i bardziej doświadczeni życiowo kandydaci. Poznaliśmy m.in. strażaka i rolnika Mariusza i 57-letnią Agatę, określaną jako "kobieta petarda". Są też młodsi uczestnicy, jak 21-letnia Justyna marząca o rodzinie, oraz aktywny i romantyczny informatyk Łukasz. Nie brakuje również spokojniejszych, bardziej nieśmiałych postaci, jak Piotr, czy uczuciowych i rodzinnych mężczyzn, jak Karol i Wiktor.

Różnorodność charakterów, historii i oczekiwań sprawiła, że widzowie od razu zaczęli komentować uczestników - jedni wzbudzili sympatię szczerością i naturalnością, inni wywołali dyskusje wymaganiami wobec partnerów. Najwięcej emocji wzbudził 37-letni Łukasz i jego podejście do wieku potencjalnej partnerki. Internauci zwrócili uwagę na szeroki przedział, który zadeklarował, i nie wszyscy uznali go za trafiony. "Kobieta 23-letnia tak, ale 43-letnia już nie. Szkoda, szkoda", "Nawet do 14 lat różnicy? Nie wiem czy to dobry pomysł", "Od razu czerwona lampka się pojawiła, odkąd się pojawił na ekranie. Te 23 lata tylko mnie w tym utwierdziły" - pisali pod jednym z postów "Rolnik szuka żony" w sieci. Więcej na temat uczestników przeczytacie TUTAJ.

Zupełnie inaczej odebrany został 31-letni Wiktor. Jego spokojna natura, konkretne podejście i autentyczność sprawiły, że część widzów odzyskała wiarę w ideę programu. "Właśnie takiego prostego, autentycznego chłopaka aż chce się oglądać", "Fajny gość. Widać, że nieśmiały. Ale patrząc na osiągnięcia, widać że to dobry człowiek" - czytamy.

Duże zainteresowanie wzbudził również 29-letni Mariusz, który - zdaniem wielu - może stać się jednym z najpopularniejszych uczestników tej edycji. "Dziewczyny nie zastanawiajcie się", "Tutaj jest potencjał. Będzie sporo listów", "Chyba w końcu napiszę list do rolnika" - zachwycali się widzowie.