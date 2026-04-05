"Rolnik szuka żony" 5 kwietnia zaprezentował sylwetki kolejnych bohaterów, którzy zgłosili się, by w ten sposób znaleźć wymarzoną miłość. W pilotażowym odcinku poznaliśmy dwie rolniczki i sześciu rolników, którzy będą czekać na listy od widzów. Ci, którzy dostaną ich najwięcej, wezmą udział w 13. edycji programu. Czego dowiedzieliśmy się o nowych kandydatach?

"Rolnik szuka żony 13". Poznajcie uczestników

Mariusz ma 29 lat. Rolnik, a także strażak. - Jestem osobą pracowitą - mówił o sobie. W domu mieszka z rodzicami i rodzeństwem. Prowadzi gospodarstwo rolne. - Chciałbym mieć kogoś, z kim będzie mógł porozmawiać, ale nie tak, jak z rodzeństwem - opowiadał przed kamerami. Mężczyzna ma na koncie związki, które rozpadły się z powodu zdrady, teraz chce zacząć "od zera". Ma czystą kartę. Podobają mu się brunetki, szuka wybranki w wieku od 24 do 32 lat. Czego oczekuje w liście? - Żeby napisała o swoich zainteresowaniach oraz czego oczekuje ode mnie - mówił Marcie Manowskiej. Rolnik z Małopolski jest konsekwentny i zapewnia, że można na nim polegać.

- Potrzebuję tej drugiej osoby, żebym mogła na nowo rozkwitnąć - wyznała Agata, określona przez produkcję jako "kobieta petarda". 57-latka jest wdową. Ma 110 ha ziemi, jej gospodarstwo zajmuje się m.in. produkcją mleka. - Kocham się ubierać, stroić się, wyróżniać się w tłumie. (...) Gotować bardzo lubię, piec - opowiadała Agata. Koleżanki mówią o niej, że jest bardzo towarzyska i wrażliwa, "super kobietka". - Mężczyzna przydałby mi się, żeby wyjechać, gdzieś wyjść - mówiła Manowskiej. - Ja nie szukam kogoś do pracy do obory, ja szukam kogoś do wspólnego życia - dodała. Nie mówi "nie" przeprowadzce. Chciałaby mężczyzny, który coś sobą reprezentuje. Wiek od 50 do 62 lat. - Żeby był wysoki i żeby nie palił - wyliczała między innymi cechy idealnego kandydata. - Czekam na poważne oferty - powiedziała na koniec Agata.

- Brakuje mi tylko drugiej połówki do pełni szczęścia - mówił 27-letni Karol. - Jestem mężczyzną z poczuciem humoru, wszędzie mnie pełno. (...) Nie lubię siedzieć w domu - mówił o sobie. Na gospodarstwie mieszka z rodzicami, postanowił zostać, bo tam go ciągnęło od małego. Kocha zwierzęta i lubi to, co robi. Gra na różnych instrumentach. Chciałby mieć dzieci. W liście liczy na szczere historie kobiet. Swojej wybranki nie chciałby ograniczać, ma tylko jeden wymóg - musi u niego zamieszkać. Nie ma znaczenia kolor włosów, lubi kobiety z tatuażami. Nie zamyka się na wiek kandydatek - może być pięć lat młodsza lub pięć lat starsza.

Kolejny uczestnik to Piotr. 32-latek prowadzi gospodarstwo z rodzicami i bratem. Od zawsze chciał być rolnikiem, lubi to, co robi. - Jestem dobry, cierpliwy, wesoły - mówił o sobie. - Jestem nieśmiały, jak kogoś zobaczę pierwszy raz, potem się rozkręcam - dodał. Drugiej połówki szuka od dawna. Wie, jaka ma być jego wymarzona żona. Z listu chciałby się dowiedzieć, jaka jest kandydatka. Zależy mu, żeby się dobrze dogadywać, żeby byli dla siebie całym światem. - To, co ona mi da, ja dam jej też - tłumaczył rolnik. Wiek kandydatek to do 32 lat i od 24. Najlepiej niepaląca, bez tatuaży. Wolałby, żeby kobieta miała czystą kartę. Marzy, żeby ślub był jak najszybciej.

Dawid to 30-letni rolnik, który hoduje krowy mleczne. Ma 100 hektarów. Gospodarstwo na Mazurach prowadzi z mamą, pomaga im jego przyjaciel. - Dawid jest zaradny, nie boi się wyzwań - mówił o nim. Jego wybranka musi być wyrozumiała. Wolny czas spędza na rybach albo na grze w piłkę. W życiu ma wszystko poukładane, ale brakuje mu miłości. Jego najlepszą cechą jest pracowitość i dążenie do celu. Od pół roku jest sam. Wolałby kobietę z czystą kartą, ale może być z dzieckiem. - Chciałbym, żeby była szczupła, dość wysoka. Żeby to ciepło wprowadziła. Może być dwa lata starsza - opowiadał. - Szukam żony, nie pracownika - odparł w rozmowie z Martą Manowską.

Szukająca dojrzałego mężczyzny Justyna ma 21 lat. - Chciałabym stworzyć rodzinę kochającą się, wspierającą - mówiła w zapowiedzi. Na co dzień jest silna, pewna siebie, ale z drugiej strony lubi dbać o siebie i "być kobietą" - opisywała. Chciałaby osoby pewnej siebie, szalonej i żeby ukochany pozwolił się jej czasami oderwać od pracy. - Szukamy mężczyzny z męską energią - podsumowała prowadząca. Justyna nie chciałaby od razu ślubu. Jak powinien wyglądać jej wybranek? Przede wszystkim chciałaby, żeby był wysoki i miał ciemny kolor włosów. Czeka na listy od mężczyzn, którzy mają od 19 do 29 lat.

- Jestem człowiekiem, który lubi działać. Kocham życie, rozwijać się, żyć intensywnie. Od dziecka pielęgnuję w sobie sport. (...) Z wykształcenia jestem informatykiem - opisał siebie 37-letni Łukasz. Mężczyzna jest romantykiem i marzycielem, pielęgnuje te cechy w sobie. Mieszka nad morzem, uprawia także sporty wodne. Szuka kobiety aktywnej, energicznej. - Po co ci "Rolnik szuka żony"? - zapytała Manowska. - Żeby znaleźć żonę - odpowiedział rozbawiony Łukasz. Wolałby dziewczynę, która ma czystą kartę. Chciałby zbudować rodzinę. Szuka osoby szczerej, w wieku 23-37 lat. Jakie panie mu się podobają? Żeby wiedziała, że warto dbać o ciało, o zdrowie.

Ostatnim rolnikiem, który zgłosił się, by znaleźć żonę, jest Wiktor. 31-latek zajmuje się hodowlą owiec i bydła. Kocha obcować z naturą, pomaga tacie majsterkować w drewnie, a także działa w straży pożarnej - jest naczelnikiem. - Moje życie jest szczęśliwe, ale brakuje w nim drugiej połówki. Czuję się samotny - wyznał przed kamerami. Jest pracowity, wesoły, a także stara się być uśmiechnięty. Szuka dziewczyny z poczuciem humoru, by go wspierała. Śmiał się, że mogłaby mieć zajawkę do straży. Chciałby osobę z czystą kartą, ale może mieć dziecko. Zależy mu, by wybranka miała jednak zamknięte poprzednie sprawy. Rolnik czuje, że teraz zaczyna się u niego nowy rozdział. - Bardzo uczuciowy i dobry człowiek siedzi przed nami - zachwyciła się nim Marta Manowska.

"Rolnik szuka żony" emitowany jest od 2014 roku. Przez ten czas połączył wiele małżeństw. Do najpopularniejszych należą Ania i Grzegorz Bardowscy, Małgosia i Paweł Borysewiczowie oraz Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Niedawno na świat przyszło pierwsze dziecko Klaudii i Valentyna, którzy poznali się w dziewiątej edycji. Od show-biznesu stroni m.in. małżeństwo Filochowskich, a ich zdjęcia możecie zobaczyć tutaj: Agnieszka i Robert Filochowscy z "Rolnika" pokazali synów. "Ale chłopcy rosną"