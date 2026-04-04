T.Love z zaskakującym oświadczeniem. Chodzi o najbliższe koncerty

T.Love w ostatnim czasie ma gorszy czas. Najpierw zakończono współpracę z Janem Benedekiem, później z Sidneyem Polakiem. Do tej pory do mediów docierają coraz to nowsze szczegóły rozstania z perkusistą (najświeższe znajdziecie tutaj: Sidney Polak odcina się od T.Love. Wyprzedaje pamiątki po zespole). Jak się okazuje, to nie koniec wieści o grupie. W piątek 3 marca dowiedzieliśmy się nowych informacji.

T.Love zwrócił się do fanów. Chodzi o koncerty w kwietniu

"Przyjaciele!" - tymi słowami zwrócono się do fanów, po czym przekazano komunikat. "Z przykrością informujemy, że koncerty zaplanowane 9 kwietnia w Toruniu oraz 10 kwietnia w Bydgoszczy nie odbędą się z przyczyn niezależnych od nas i organizatora. Zwrot biletów możliwy jest w punktach zakupu" - przekazała grupa T.Love. Następnie wyjaśniono, że już rozpoczęły się rozmowy o ustaleniu nowych terminów, które zostaną przekazane, jak tylko dojdzie do konkretów. To jednak nie wszystko, bo fani już wkrótce dowiedzą się o kolejnych projektach:

Już chwilę po świętach ogłosimy dla was całą serię letnich koncertów, a także kolejne miasta, w których zobaczymy się jesienią podczas naszej trasy klubowej.

"Dziękujemy za wasze wsparcie i cierpliwość. Do zobaczenia już wkrótce! Będzie Orajt!" - tymi słowami pełnymi nadziei zakończyli komunikat. Pod postem nie zaroiło się od komentarzy, ale możemy przeczytać, że jeden z fanów, wybierający się na wydarzenie w Bydgoszczy, stwierdził, że "szkoda koncertu".

Muniek Staszczyk pokazał zdjęcie z Kazikiem

W zeszłym roku głośno było o problemach zdrowotnych Kazika, z którym przyjaźni się Muniek Staszczyk. Muzyk trafił do szpitala, na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jednak lider Kultu woli regenerować się z dala od mediów, przez co niewiele informacji przedostaje się do przestrzeni publicznej. 12 lutego Muniek dodał ich wspólne zdjęcie. "Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela" - podpisał je lider T.Love, a kadr wywołał spore poruszenie. Zobaczcie: Kazik Staszewski pokazał się po długiej przerwie. Zdjęcie z Muńkiem wywołało falę reakcji