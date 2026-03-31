"Rolnik szuka żony" przez lata zdobył miano jednego z najpopularniejszych show w polskiej telewizji. Program TVP przy okazji każdego sezonu przyciąga przed telewizory tysiące widzów. Nic więc dziwnego, że przy zapowiedzi kolejnej edycji fani prędko zabrali głos w mediach społecznościowych. Wiemy już, kiedy poznamy nowych tytułowych rolników.

"Rolnik szuka żony". Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami. To wiemy o uczestnikach

"Hektary już mają, na miłość czekają. A dokładniej - na wasze listy! 'Rolnik szuka żony' w Wielkanoc o 21:25 w TVP1" - poinformowała 31 marca TVP w mediach społecznościowych. Na opublikowanym nagraniu mogliśmy już zobaczyć kilka twarzy nowych rolników i rolniczek, którzy wezmą udział w programie. Przypomnijmy, że z ośmiu zaprezentowanych osób zostanie jednak wybrana finałowa piątka, która pojawi się w całej edycji show na jesień.

Jak mogliśmy się dowiedzieć, na Wielkanoc poznamy sześciu rolników oraz dwie rolniczki. Będą to uczestnicy w wieku od 21 do 57 lat, którzy mają reprezentować województwa: mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie.

Widzowie podzieleni po zapowiedzi nowej edycji "Rolnik szuka żony". Tak komentują

Widzowie z zaciekawieniem czekali na wieści o nowym sezonie programu. Gdy opublikowano zapowiedź odcinka specjalnego, postanowili więc wypowiedzieć się na temat uczestników w komentarzach. Choć jeszcze nie mieli jak ich poznać, część internautów wyrobiła sobie już zdanie o pokazanych rolnikach i rolniczkach. "Nowi kandydaci do influencerstwa" - napisali nie do końca zadowoleni użytkownicy, odnosząc się do faktu, iż w show pojawią się dość młode osoby, które ich zdaniem mogłyby znaleźć miłość poza telewizją.

Z drugiej strony jednak pojawiło się również wiele wpisów fanów programu, którzy odliczają dni do nadchodzącego sezonu. "Będziemy oglądać, już nie możemy się doczekać", "Czekamy, czekamy niecierpliwie", "Super. Odliczam już. Kocham ten program", "Nie mogę się doczekać, kiedy poznamy nowych uczestników" - mogliśmy przeczytać wśród komentarzy.