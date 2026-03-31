Andrzej z Plutycz jest najpopularniejszym uczestnikiem show "Rolnicy. Podlasie". Choć sławę przyniósł mu i jego rodzinie właśnie ten program, rolnik spełnia się aktualnie również w roli youtubera i na bieżąco publikuje nowe filmy na platformie. Jak się okazuje, w domostwie Onopiuków trwa akurat remont. Jego kulisy Andrzej postanowił pokazać w nowym materiale na swoim kanale.
Podczas rozbiórki na terenie gospodarstwa Onopiuków doszło do zaskakującej sytuacji. Andrzej poinformował widzów, że pośród desek trafił na prawdziwy skarb. - Miałem taką sytuację. Jak rozbieraliśmy, to znalazłem pieniądze. Monety z 1949 roku. Dziadek na pamiątkę wsadził. Nie wiem, czy to było wbudowane, czy tylko włożone. Zdziwiony byłem, bo są w dobrym stanie - wyznał rolnik. Nie wiemy jednak, co zamierza z nimi dalej zrobić oraz ile ich dokładnie znalazł.
Co ważne, na samym remoncie Onopiuk nie oszczędza. Chce kupić grube i twarde drewno do budowy. Zapowiedział też, że zamierza m.in. wybudować altankę oraz kupić saunę. - Aż ze Skandynawii mój dom będzie. Po remoncie altanka też będzie stała w rogu ładnie - skomentował na filmie, pokazując wszystko fanom. Zaprezentował też, jak ogląda różne sauny w sklepie. - Tylko buty mam brudne, strach wchodzić. Tutaj się siada i co? Nawet można i by było zamieszkać w takim czymś - mówił Andrzej, rozglądając się po małym pomieszczeniu.
Pod nowym filmem Andrzeja na Youtube prędko pojawiło się wiele komentarzy. Jak się okazuje, internauci w dużej mierze trzymają kciuki za remont u Onopiuków i są ciekawi, jak już niebawem będzie wyglądał ich dom. "Będzie się różnić ten dom od sąsiednich", "Mam nadzieję, że z tą sauną ci się uda. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie", "Ale będzie ładnie", "W końcu będzie normalnie. A sauna sprawdzi się nie tylko w zimie", "Poczekamy, zobaczymy" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.