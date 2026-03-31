Andrzej z Plutycz jest najpopularniejszym uczestnikiem show "Rolnicy. Podlasie". Choć sławę przyniósł mu i jego rodzinie właśnie ten program, rolnik spełnia się aktualnie również w roli youtubera i na bieżąco publikuje nowe filmy na platformie. Jak się okazuje, w domostwie Onopiuków trwa akurat remont. Jego kulisy Andrzej postanowił pokazać w nowym materiale na swoim kanale.

Andrzej z Plutycz zdradza szczegóły remontu domu. Podczas rozbiórki znalazł skarb!

Podczas rozbiórki na terenie gospodarstwa Onopiuków doszło do zaskakującej sytuacji. Andrzej poinformował widzów, że pośród desek trafił na prawdziwy skarb. - Miałem taką sytuację. Jak rozbieraliśmy, to znalazłem pieniądze. Monety z 1949 roku. Dziadek na pamiątkę wsadził. Nie wiem, czy to było wbudowane, czy tylko włożone. Zdziwiony byłem, bo są w dobrym stanie - wyznał rolnik. Nie wiemy jednak, co zamierza z nimi dalej zrobić oraz ile ich dokładnie znalazł.

Co ważne, na samym remoncie Onopiuk nie oszczędza. Chce kupić grube i twarde drewno do budowy. Zapowiedział też, że zamierza m.in. wybudować altankę oraz kupić saunę. - Aż ze Skandynawii mój dom będzie. Po remoncie altanka też będzie stała w rogu ładnie - skomentował na filmie, pokazując wszystko fanom. Zaprezentował też, jak ogląda różne sauny w sklepie. - Tylko buty mam brudne, strach wchodzić. Tutaj się siada i co? Nawet można i by było zamieszkać w takim czymś - mówił Andrzej, rozglądając się po małym pomieszczeniu.

Internauci nie mogą doczekać się efektu po remoncie. Tak oceniają pomysły Andrzeja

Pod nowym filmem Andrzeja na Youtube prędko pojawiło się wiele komentarzy. Jak się okazuje, internauci w dużej mierze trzymają kciuki za remont u Onopiuków i są ciekawi, jak już niebawem będzie wyglądał ich dom. "Będzie się różnić ten dom od sąsiednich", "Mam nadzieję, że z tą sauną ci się uda. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie", "Ale będzie ładnie", "W końcu będzie normalnie. A sauna sprawdzi się nie tylko w zimie", "Poczekamy, zobaczymy" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.