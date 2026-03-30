"Milionerzy" wciąż stanowią jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Każdy odcinek jest oglądany przez tysiące widzów, z których bardziej odważna część ląduje później nawet w show w roli uczestników. W poniedziałek 30 marca mogliśmy obejrzeć epizod, w którym o milion walczyła Luiza Król z Michałowic. Aż dwa koła ratunkowe wykorzystała na pytaniu dotyczącym chmur.

REKLAMA

Zobacz wideo "Milionerzy" usunęli się w cień w TVN na rzecz "The Floor". Kazen wyznaje prawdę o usunięciu programu Urbańskiego

Uczestniczka szła przez pierwsze kilka pytań jak burza. Problemy pojawiły się jednak przy zapytaniu o 15 tys. złotych. "W chmurny dzień na niebie można dostrzec:" - brzmiało pytanie. Pani Luiza mogła wybrać odpowiedź spośród opcji: A. stradivariusy, B. oculusy, C. altostratusy, D. columbusy.

Od razu nie kryła, że nie zna odpowiedzi i zdecydowała się wykorzystać koło ratunkowe 50:50. Zostały jej wtedy do wyboru odpowiedzi A. oraz C. Wciąż nie była jednak pewna, na co postawić. Wtedy też uczestniczka postanowiła "zadzwonić do przyjaciela". Telefon wykonała do syna. Po krótkiej rozmowie zasugerował jej, by wskazała na altostratusy. Pani Luiza tak też zrobiła i udało jej się wygrać 15 tys. złotych!

Odcinek specjalny "Milionerów" zbliża się wielkimi krokami. Niebywałe, kto w nim wystąpi

Przypomnijmy, że już w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia na antenie Polsatu zostanie wyemitowany specjalny odcinek "Milionerów". Co ciekawe, uczestnikami będą jednak znane osobistości - prowadzący "halo tu polsat", Ola Filipek i Aleksander Sikora oraz komentatorzy "Ninja Warrior", Jurek Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Tym razem, gracze będą mieli przy tym szansę powalczyć o wygraną na szczytny cel - wsparcie Fundacji Polsat.



Jak ustalił także portal wirtualnemedia.pl, pytania w odcinku specjalnym mają w większości dotyczyć kultowych produkcji Disneya. By dodatkowo urozmaicić ten epizod, premierę w ten sam dzień będzie miał również kolejny element nowej formuły teleturnieju - pytanie w formie obrazka. Dotychczasowo były on wykorzystywany m.in. w programie "The Floor".