Kamil Nożyński i Izabela Skierska tworzą obecnie jedną z ulubionych par widzów w bieżącej edycji "Tańca z gwiazdami". Z jednej strony oglądający zwracają uwagę na poprawę umiejętności tanecznych aktora, która ma miejsce z tygodnia na tydzień, lecz spekulują również na temat jego relacji z tancerką. Po wyemitowanym 29 marca odcinku para zdecydowanie nie uciszyła plotek o rzekomym romansie.

Kamil Nożyński zaskoczył słowami do Izabeli Skierskiej. Takie sceny w "Tańcu z gwiazdami"

- Myślałem, że zamknąłem swoje serce raz na zawsze, ale ty przez taniec i siebie je otworzyłaś. Miłość i pożądanie to rumba i jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy tobie - mówił w materiale pokazanym przed występem pary Nożyński. Wraz ze Skierską zaprezentowali właśnie ognistą rumbę, za którą otrzymali 34 punkty. Jurorzy nie kryli przy tym, że widzą, iż pomiędzy aktorem a tancerką jest na parkiecie prawdziwa chemia. - Zatkało mnie. Odkrywam cię na nowo - skomentowała Iwona Pavlović.

Ewa Kasprzyk nawiązała także do wymownego elementu w choreografii pary. - Nie chcę być wścibska, ale chciałam się dowiedzieć, czy Iza przyjęła te oświadczyny? - zwróciła się jurorka do Nożyńskiego. - Jeszcze nie było. Tylko kwiaty - odpowiedziała Skierska. Za kulisami do sprawy postanowiła odnieść się też Paulina Sykut-Jeżyna. - Gdybym była na twoim miejscu, też bym się zabujała - powiedziała z uśmiechem. - Nie skomentuję tego - skwitował jednak aktor.

Internauci rozpisują się na jeden temat. Tak oceniają Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską

Pod nagraniem z ostatniego występu Nożyńskiego i Skierskiej w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów widzów. Jak się okazuje, mają podobne zdanie, co jury. "Ale ten pan jest oczarowany Izą", "Czy oni się zauroczyli sobą? Myślałam, że ją pocałuje", "Ale czuć tę chemię... Kamil zaskakuje z odcinka na odcinek! Pięknie", "Bardzo elektryzująca, piękna para", "Ale to było magnetyczne. Pełne chemii i romantyzmu", "Mogli by być prywatnie parą. Pasują do siebie" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.