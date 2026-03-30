Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta zyskali popularność za sprawą występu w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pomiędzy parą faktycznie pojawiło się szczere uczucie i doczekali się oni nawet syna Franka. Niestety, niedługo po narodzinach chłopca małżonkowie zdecydowali, że chcą się rozwieść. Od tamtej pory każde z nich poszło w swoją stronę. Jak się okazuje, ich aktualne stosunki można uznać za całkiem dobre.

REKLAMA

Zobacz wideo Suknia ślubna od Czerwika? Wiemy, ile to kosztuje

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz znów razem. Zaskoczyli tym nagraniem

Oliwia i Łukasz rozwiedli się jeszcze w 2022 roku. Każde z nich postanowiło na nowo ułożyć sobie życie, choć wiedzieli, że już na zawsze łączyć ich będzie syn Franek. Ku zaskoczeniu internautów 29 marca na profilu Ciesiółki na Instagramie pojawiło się nagle nagranie z byłym mężem. Para postanowiła na przyjacielskiej stopie spotkać się i nakręcić filmik, na którym widać, że wspólnie obejrzeli nowe show TVN - "Skok na głęboką wodę".

Program również jest niejako show-eksperymentem, w którym duety uczestników (dobrane przez ekspertów) trafiają na bezludną wyspę. To właśnie tam, w izolacji, "walcząc" z naturą, testują swoją relację. Oliwia i Łukasz zdecydowali nagrać swoje reakcje na trzeci odcinek sezonu, komentując scenę po scenie, co się w nim działo. Internauci nie kryli, że ucieszył ich widok byłych małżonków razem.

Widzowie zachwyceni widokiem Oliwii i Łukasza. "Was razem się nie spodziewałam"

Pod filmikiem na profili Oliwii prędko pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy byłej uczestniczki show pisali głównie o tym, jak bardzo para zaskoczyła ich wspólnym nagraniem. "Wy razem to dla mnie miłe zaskoczenie . Nic więcej nie potrzeba", "Ładnie razem wyglądacie", "W szoku to jestem ja. Nie wiem, co mnie w większe osłupienie wprawiło, wy na jednej kanapie czy tamten program. Fajnie!", "Jak dobrze widzieć was razem", "Nie spodziewałam się was razem, ale miło was zobaczyć" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Ciesiółka odpisała nawet jednej z internautek. "Dziękujemy, miło nam" - odpowiedziała, dodając emoji serca.