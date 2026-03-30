W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" sporo emocji wzbudził występ Piotra Kędzierskiego, który wypadł najsłabiej spośród wszystkich uczestników. Jego taniec w duecie z Magdaleną Tarnowską nie przypadł do gustu jurorom, co przełożyło się na bardzo niskie noty i ostatnie miejsce w tabeli. Mimo to widzowie okazali mu duże wsparcie, dzięki czemu uniknął odpadnięcia. Jak to ocenia?

"Taniec z gwiazdami". Piotr Kędzierski dostał "dwójkę" od Iwony Pavlović. Tak to skomentował

Po emisji odcinka dziennikarz odniósł się do swojego pozostania w show w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Piotr Kędzierski nie ukrywał, że jest świadomy różnicy poziomów między nim a innymi uczestnikami.

"Takie są zasady gry, na które wszyscy się pisaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że umiejętnościami odbiegam od innych uczestników. Magda jest wybitna, ja nie do końca. Wszyscy, wchodząc do programu, deklarowaliśmy się na to, co się dzieje" - wyznał.

Uczestnik wyznał, że jest mu bardzo smutno, że aż dwa duety pożegnały się z programem. "Jest mi bardzo przykro, że odpadły dwie pary, ale też nie mogę biczować się za to, że być może są jakieś rzeczy, za które państwo nas lubią. Może to staranie się, bo tego jest sporo. (...) To nie jest łatwe dla mnie psychicznie i fizycznie, jest mi bardzo przykro" - dodał też Kędzierski.

"Taniec z gwiazdami". Piotr Kędzierski się nie popisał. Tak to skwitował

Najwięcej komentarzy w mediach społecznościowych wywołała wyjątkowo niska ocena od Iwony Pavlović. Jurorka przyznała dziennikarzowi zaledwie dwa punkty. Mimo wszystko uczestnik podszedł do tego z dystansem i nie krył, że zgadza się z werdyktem jury. Dodał, że zostawia ocenę specjalistom w tej dziedzinie. "Oni się znają na tańcu, więc to jest obiektywne w miarę. Mam oczy, widziałem siebie, ale też widziałem Paulinę i całą resztę ekipy, że tańczą świetnie. To jest ciekawa socjologiczna historia" - wyznał Piotr Kędzierski.