Izabella Miko od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje jako aktorka. Wyjechała tam już jako nastolatka i rozpoczęła naukę w renomowanej szkole baletowej w ramach stypendium. Początkowo swoją przyszłość wiązała właśnie z tańcem, ale poważna kontuzja zmusiła ją do zmiany planów. Miała też uczęszczać do prywatnej szkoły aktorskiej Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Teraz w piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" Izabella Miko ujawniła, że początki jej kariery były bardzo trudne. Tak szczera jeszcze nie była.
Izabella Miko wróciła wspomnieniami do przeszłości. Podkreśliła, że niekomfortowe sytuacje są dla niej dobre, bo wtedy "rośnie i rozwija się jako człowiek". - Niewiele osób wie, że moje początki były ciężkie - sprzątanie łazienek czy sprzedawanie baterii na Time Square, żeby mieć za darmo lekcje tańca - wyznała i dodała, że nie wstydzi się tego, co robiła, by przetrwać.
Chodziłam też na spotkania AA, bo tam dawali za darmo jedzenie i picie. Wiele osób nie przyznaje się do takich początków, bo myślą, że to jest upokarzające. Ja uważam, że to było bardzo budujące - podkreśliła
To nie było jedyne trudne wyznanie Izabelli Miko w "Tańcu z gwiazdami". W odcinku, który został wyemitowany 8 marca, aktorka podzieliła się na treningach intymnym wyznaniem. Wyznała, że zmaga się z niepłodnością. Zamroziła jajeczka i wierzy w to, że spełni swoje marzenie i zostanie mamą.
Potem jej taniec oczarował jurorów, choć nie zabrakło pewnych uwag. - Ty jesteś po balecie. Brakuje tego osadzenia, jesteś cały czas do góry uniesiona - stwierdził Tomasz Wygoda, nawiązując do doświadczenia aktorki. Ostatecznie Miko i Albert Kosiński zgarnęli wtedy 33 punkty, co nie spodobało się widzom. "Za niskie oceny! Było magicznie i pięknie; Ja nie mogłem oderwać wzroku od nóg Izy... Oczarowała mnie!", "Znowu czuję jednak niedosyt... Chciałbym, żeby ten taniec trwał i trwał" - pisali.