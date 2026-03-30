Mateusz Pawłowski, znany szerokiej publiczności m.in. z serialu "Rodzinka.pl", 29 marca musiał pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami" mimo tego, że nie otrzymał najniższej noty. W rozmowie z Pomponikiem aktor odniósł się do werdyktu i szczerze skomentował swój udział w show. Jego słowa mogą niektórych zaskoczyć.

Mateusz Pawłowski otwarcie komentuje decyzję w "Tańcu z gwiazdami". "Byłem gotowy"

- Coś się kończy, coś się zaczyna. Polubiłem chyba to zdanie po dzisiejszym dniu. Podchodzę do tego tak, że jestem wdzięczny. Udało mi się dojść i pokazać siebie z różnych stron. Chciałem zaprezentować różne wersje swojej osoby - zaczął aktor, kiedy został zapytany o odczucia po odcinku. - Aby człowiek, który zna mnie z jednej twarzy, zobaczył, że są też inne i być może któraś go rozbawiła, zaciekawiła lub pomyślał sobie, że fajny performance. Jest też taka formuła programu. Przychodząc i podpisując umowę, gotowy byłem, że ta przygoda się kiedyś kończy - przekazał Pawłowski.

Aktor przyznał ponadto, że nie spodziewał się pożegnania z programem właśnie w niedzielę i liczył, że uda mu się zostać w rywalizacji przynajmniej o jeden odcinek dłużej. Jego partnerka z show, Klaudia Rąba, podeszła do sytuacji spokojniej. Zaznaczyła, że po zakończeniu przygody z show planuje chwilę odpoczynku w górach, gdzie chce się zrelaksować i nabrać dystansu. Dodała też, że po tym czasie zamierza skupić się na kolejnych wyzwaniach i nowych projektach.

Mateusz Pawłowski o kwestii ocen w programie

Aktor odniósł się również do opinii widzów, którzy sugerowali, że jego występ został oceniony zbyt surowo. W sieci pojawiło się wiele komentarzy na oficjalnym profilu programu, zwłaszcza po tym, jak za pasodoble para otrzymała 27 punktów. - Nie mi to oceniać. Jeśli ktoś uważa, że te oceny są zaniżone, każdy ma prawo do swojego zdania. Nie uważam tak, wydaje mi się, że jury w stosunku do mnie podchodziło merytorycznie. (...) Byłem traktowany względnie obiektywnie. Wiadomo, że są to oceny, więc one są subiektywne, każdy z nas w głowie uważa, że noty powinny być wyższe, ale taka jest formuła programu, na to się przygotowałem przychodząc tutaj - przekazał Pawłowski.

To nie wszystko, co wyznał po opuszczeniu show. Wspomniał o tym, że pozycja w tabeli nie zawsze ma znaczenie. - Nie musisz być na samym dole tabeli, by odpadać. Odzwierciedlenie tego, jak ludzie lubią daną parę, czy jak się prezentują, jakimi są ludźmi, jak ich polubili - to jest odzwierciedlenie tego, jak im idzie (...) Te pary będą przechodzić dalej - podsumował.