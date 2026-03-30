"Taniec z gwiazdami" zaskoczył widzów 29 marca pewną nowością. Na parkiecie pojawiło się sporo choreografii wykraczających poza klasyczne standardy, a uczestnicy sami wybrali muzykę do swoich występów. Prawdziwe napięcie przyszło jednak na końcu, gdy ogłoszono werdykt i z programem pożegnały się aż dwie pary, a kolejne dwie czeka dogrywka. Z tym wyzwaniem będą mieli do czynienia Iza Miko oraz Kamil Nożyński. To jednak nie ten fakt wywołał największe poruszenie.

Natsu żegna się z "Tańcem z Gwiazdami". Widzowie nie zostawili na werdykcie suchej nitki

Influencerka, choć przed startem show była wskazywana jako jedna z faworytek, od początku nie zdobywała wysokich ocen jury. Z odcinka na odcinek radziła sobie coraz lepiej, ale to nie wystarczyło, aby pozostać w programie. Jako ostatni taniec zaprezentowała hip-hop. Jej pożegnanie się z produkcją wywołało emocje, o czym przekonujemy się na Instagramie.

"Natsu, która robiła progres z odcinka na odcinek odpada… a Piotr dalej w programie", "Oszukane jak nic", "Byłaś świetna, brawo za odwagę", "Piotr powinien odpaść, najmniej punktów" - czytamy komentarze. Niektórzy jednak zgadzają się z tą decyzją. "W końcu sprawiedliwy werdykt", "Jednak bez przepychania na siłę w tym sezonie" - czytamy opinie innych. Jak zwykle odpadnięcie uczestnika z programu budzi mieszane opinie.

Mateusz Pawłowski odpada z "Tańca z Gwiazdami". Internauci błyskawicznie reagują

Gwiazdor "Rodzinki.pl" nie sięgnie po Kryształową Kulę. Mimo kreatywnej choreografii, która nawiązała do lubianych przez aktora "Gwiezdnych wojen", nie udało mu się zostać w show. Fani Pawłowskiego jasno dali znać, co sądzą o tym werdykcie. "Nieeee. Tej pary akurat szkoda", "Nie spodziewałam się!", "Szkoda Mateusza i Klaudii, bardzo fajnie się ich oglądało. Mateusz super dawał radę!", "Powinien odpaść Kędzierski..." - piszą widzowie Polsatu.

Po raz kolejny poruszono temat dziennikarza, który tańczy z Magdaleną Tarnowską. Show w ich wykonaniu kolejny raz nie obyło się bez humoru i zaskakujących elementów, ale jednak para otrzymała najniższą notę, a mianowicie 18 punktów. To jednak nie było przeszkodą do przejścia dalej.