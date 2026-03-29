Ewa Kasprzyk zażartowała z wagi Iwony Pavlović. Doczekała się odpowiedzi

"Taniec z gwiazdami" zawsze dostarcza fanom dużą dawkę emocji. Nie brakuje ich nie tylko na parkiecie, ale również w wymianie zdań między uczestnikami. W najnowszym odcinku to rozmowa między jurorkami zapadła widzom w pamięci. Ewa Kasprzyk zażartowała z rozmiaru Iwony Pavlović. Co było dalej?

"Taniec z gwiazdami". Ewa Kasprzyk zażartowała z Iwony Pavlović. Ta nie gryzła się w język

W nowym odcinku "Tańca z gwiazdami" Ewa Kasprzyk pozwoliła sobie na żart z Iwony Pavlović, który szybko odbił się szerokim echem. Wszystko zaczęło się od krytyki stroju jednej z par. - Ten strój bym wam zabrała - powiedziała Pavlović. Na to Kasprzyk bez wahania wypaliła. - Nie zmieścisz się - usłyszeli fani. Słowa aktorki wyraźnie zaskoczyły Czarną Mambę która natychmiast postanowiła odpowiedzieć.

- No wiesz co. Wiesz, jak ja schudłam teraz? Kochana! - grzmiała Pavlović, nie kryjąc emocji. Kasprzyk nie odpuszczała. - No może góra - odparła, na co jurorka zareagowała. - Drodzy państwo, ja wstanę. Ja teraz jestem, jak niteczka - powiedziała. W studiu zrobiło się niezręcznie, ale napięcie szybko rozładowała sama aktorka. - No żartowałam - przyznała. Choć wszystko zakończyło się śmiechem, między paniami na chwilę naprawdę zrobiło się gorąco.

"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak ma konfilkt ze Stefano Terrazzino? Prawda wyszła na jaw

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino odpadli już z "Tańca z gwiazdami". Niektórzy fani doszukiwali się winy w ocenach jurorów. Oberwało się m.in. Rafałowi Maserakowi. W sieci pojawiają się komentarze sugerujące, że tancerz ma być rzekomo w konflikcie z Terrazzino. W wywiadzie z "Faktem" juror odniósł się do tych plotek. Powiedział to wprost. - Przed programem było, że jesteśmy przyjaciółmi i to jest nie fair. Więc w jednym tygodniu słyszałem, że po prostu będę go faworyzował, a teraz już się nienawidzimy. Dementuję plotki, jesteśmy kumplami, przyjaciółmi, więc nic się tu nie dzieje - zdradził.