Od początku marca trwa 18. edycja "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Początkowo o Kryształową Kulę rywalizowało dwanaście par, a obecnie w grze pozostaje dziesięć. Jako pierwsi z programem pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski, a później odpadli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. W ubiegłym tygodniu nikt nie odpadł. Wiadomo już, że w odcinku wyemitowanym 29 marca program opuszczą aż dwie pary.

Zobacz wideo Do "TzG" angażują gwiazdy, które dobrze tańczą. Blanka widzi niesprawiedliwość?

"Taniec z gwiazdami". Jak uczestnicy poradzili sobie w piątym odcinku?

W piątym odcinku tanecznego show pary zatańczą do utworów z kategorii "guilty pleasure", czyli takich, których społeczność słucha, choć rzadko się do tego przyznaje. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Za disco w ich wykonaniu otrzymali od jurorów 38 punktów. Następnie jive'a zatańczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Ich występ oceniono na 40 punktów.

Po przerwie reklamowej przyszedł czas na Natalię "Natsu" Karczmarczyk i Wojciecha Kucinę. Za hip-hop otrzymali 27 punktów. Zaskakującym momentem w programie było tango zatańczone przez Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza do utworu "Evry Night" Mandaryny. Jurorzy przyznali im za to 40 punktów. Izabella Miko wraz z Albertem Kosińskim jako pierwsi w historii programu zaprezentowali na parkiecie voguing. Za występ jurorzy przyznali im 40 punktów.

