"Ranczo" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji. Choć serial zakończył się w 2016 roku, do dziś ma tysiące fanów, którzy cały czas go oglądają. Widzowie po dekadzie doczekają się nowych odcinków. "Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. (...) Dogadaliśmy się. Powstanie sześć premierowych odcinków 'Rancza'. Szczegóły wkrótce" - przekazał pod koniec 2025 roku dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut. Reżyser Wojciech Adamczyk opublikował post, w którym poinformował, że szuka statystów. Ma jednak pewne wymagania.

"Ranczo". Reżyser szuka statystów. Muszą wyjawić, jaki mają "staż ranczerski"

Na Facebooku Wojciecha Adamczyka pojawił się wpis, w którym reżyser ogłosił, że poszukuje statystów do nowych odcinków "Rancza". "Drodzy Ranczersi! 'Ranczo 11' zamknie opowieść o Wilkowyjach. Zgodnie z tradycją zapraszam fanów do udziału w scenach zbiorowych. Zaproszenie dotyczy wyłącznie osób dorosłych!" - podkreślił już na wstępie, a następnie przekazał, co należy zrobić, by dostać się do serialu. "Zainteresowani udziałem w zdjęciach są proszeni o przesłanie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, stażu ranczerskiego, adresu e-mail oraz zdjęcia. (...) Wybiorę te osoby, które uznam za potrzebne i proszę nie mieć pretensji - taka dola" - zaznaczył reżyser.

Dowiedzieliśmy się również, kiedy odbywać się będą zdjęcia do nowych odcinków "Rancza". "15 lipca kręcimy scenę, w której potrzebuję 60 statystów w codziennych strojach, jak po domu. 22 lipca potrzebuję 20 statystów jako dziennikarzy. 9 sierpnia potrzebuję 80 statystów w strojach oficjalnych: garnitury, garsonki, itp." - czytamy w poście Adamczyka.

"Ranczo". Fani zachwycają się możliwością pojawienia się w serialu. Reżyser będzie miał ręce pełne roboty

Post wywołał spore poruszenie wśród fanów produkcji. "Być statystą w Ranczo to jak wygrać pięć milionów w totolotka", "Marzenie", "Zgłoszenie wysłane" - pisali pod wpisem. Okazuje się, że na krótko po tym, jak reżyser ogłosił, że poszukuje statystów, jego skrzynka jest już przepełniona zgłoszeniami. "Panie Wojciechu nie można wysłać do Pana maila, bo skrzynkę odbiorczą ma Pan pełną. Przychodzi taka informacja zwrotna", "Zgłoszenie wysłane, ale chyba skrzynka odbiorcza przepełniona, bo nie doszedł e-mail" - pisali niektórzy internauci.